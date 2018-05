Projekty etiky umělé inteligence v autonomní mobilitě, ale i výzkumu v oblasti rozvoje sociální péče, vzdělávání, uměleckých oborů i v dalších oblastech – to vše jsou typy projektů, které TA ČR podpořil v loňské první veřejné soutěži programu ÉTA. Tedy programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z oblasti společenských a humanitních věd a umění. Novou veřejnou soutěž v programu ÉTA vyhlašujeme už 9. května 2018. Společenskovědní aplikovaný výzkum neměl v dřívějších letech adekvátní finanční podporu. Právě proto vznikl v TA ČR program, který pomáhá přenést nápady z této oblasti do praxe. Soutěžní lhůta 2. výzvy bude 43 dní. Projekty by měly být orientované na praxi a pozitivní změny pro společnost. V programu ÉTA přitom předpokládáme průměrnou výši podpory zhruba 5 milionu korun na projekt.Jako zpětnou vazbu z první veřejné soutěže máme pro uchazeče jeden vzkaz: Nebojte se myslet a plánovat ve větších rozměrech, popustit uzdu fantazii a orientovat se na změny, které by ve prospěch společnosti bylo dobré udělat. Pro inspiraci - mezi zajímavé projekty první výzvy programu ÉTA, v níž TA ČR podpořila 94 návrhů a plánuje mezi ně rozdělit více než 467 milionů, patří například projekty Astronomického ústavu Akademie věd ČR nebo Fakult výtvarných umění a informačních technologií VUTV. První se zabývá analýzou obrany planety před asteroidy jako klíčové národní politiky zajišťující mírový rozvoj lidstva na Zemi i ve vesmíru. Výsledkem druhého projektu má být aplikace pro sběr, analýzu, inovativní vizualizaci a interpretaci rozsáhlých dat v umělecké praxi.Program ÉTA i v nadcházející 2. výzvě podpoří náklady projektu až do výše 80 procent, a možné výsledky projektů jsou široce definované tak, abychom umožnili reflektovat specifika výzkumu v daném oboru a samotného projektu. V projektu ovšem nesmí chybět aplikační garant, který je jednou z novinek programu. Doložit propojení s aplikačním garantem patří k nutným součástem žádosti o financování záměru. Mělo by se jednat o subjekt, který hodlá výstupy projektu využívat ve své praxi.A ještě jedno upozornění: TA ČR přichází s novým konceptem pro komunikaci v programu ÉTA. Akce nese název #TAČRship ÉTA (ship = Spolupráce, Hledání, Inspirace, Podpora) a má za cíl propojit zájemce o dotaci, poskytnout inspiraci a informace k podávání návrhů projektů do veřejné soutěže. Akce se koná 14. května 2018 v coworkingovém centru Opero. Všechny Vás tímto srdečně zvu!