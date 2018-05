V polovině roku 2018 se začínají rýsovat obrysy evropské podpory výzkumu, vývoje a inovací po roce 2020. Jako Technologická agentura ČR (TA ČR) tento vývoj pozorně sledujeme a zapojujeme se do relevantních konzultací i s ohledem na skutečnost, že propojení mezi evropskou a národní úrovní podpory bude zřejmě v oblasti výzkumu silnější než kdy dříve. V České republice se už nyní musíme připravovat na možnost, že po roce 2020 dojde k tomu, že se výrazně sníží objem alokace prostředků z evropských strukturálních fondů, což bude zřejmě mít dopad i na objem prostředků na výzkum a vývoj, jakkoli to zřejmě bude jednou z našich priorit. Na druhé straně existuje silné doporučení, aby se zdvojnásobily prostředky pro nový evropský rámcový program na podporu výzkumu. To je zejména výstupem práce tzv. Pascal Lamy Group, která hodnotila současný evropský rámcový program Horizont 2020 s cílem navrhnout taková opatření, aby se maximalizoval dopad evropských programů na podporu výzkumu, vývoje a inovací. Výsledná zpráva, která v závěru obsahuje 11 klíčových doporučení slouží dnes jako základ pro práci na novém programu (kterému se již začíná říkat Horizon Europe), ale i pro plánování dalších opatření. Začneme-li rozpočtem, tak má-li dnes Horizont 2020 alokaci zhruba 80 mld. EUR na toto období, tak návrh nového finančního rámce EU pro období 2020+ uvádí téměř 100 mld. EUR. Zpráva Pascal Lamy Group, zkráceně zvaná LAB-FAB-APP, říká, že potřebujeme excelentní výzkum, ale i podporu inovací a také jejich aplikaci pro užitek nás všech.Jedním z významných doporučení je potřeba většího zapojení národních implementační úrovně do realizace evropské výzkumné strategie. Proto jsme rádi, že i díky Asociaci evropských inovačních agentur TAFTIE, které loni úspěšně předsedala Technologická agentura ČR, je hlas inovačních agentur v Evropě slyšet stále více. Daří se vysvětlit, že pokud bude Evropská komise dbát na spolupráci s národní úrovní, přinese to novému rámcovému programu multiplikační efekty. Naší snahou je podporovat to, aby v oblasti výzkumu, vývoje a inovací docházelo ke slaďování požadavků na národní a evropské úrovni, což je zatím velmi složité. Dobrým příkladem nicméně může být například schéma TA ČR Seal of Excellence v programu GAMA pro evropský SME Instrument, který podporuje malé a střední firmy s velkým inovačním potenciálem. Ve chvíli, kdy je přetlak zajímavých projektů tomto schématu, vydává Evropská komise tzv. Seal of Excellence, tedy pečeť excelence, která umožňuje projekt zafinancovat na národní úrovni, pakliže daná země disponuje relevantním schématem podpory. Pro projekty první fáze SME Instrumentu je to právě program GAMA ve svém druhém podprogramu. Díky tomu se zvyšuje nejen počet podpořených excelentních projektů, ale i motivace pro další malé a střední firmy tento jednoduchý a účinný způsob podpory rozvoje své firmy zkusit. Princip Seal of Excellence je umožněn i pro některá jiná schémata, v rámci Horizontu 2020, ale v mnoha případech je jeho aplikace velmi složitá, například s ohledem na jiná pravidla veřejné podpory, která EU vyžaduje na úrovni rámcového programu a na úrovni národní. Ale to je právě jedno z témat řešených v aktuálních debatách o novém programovacím období Evropské unie.Jiným novým nástrojem, který umožňuje propojovat evropskou a národní úroveň a který Evropská komise silně podporuje, jsou takzvané cofundy. Ty často navazují na známé ERA-NETy a navíc přinášejí možnost propojení národních a evropských prostředků, tam, kde se potká zájem relevantních členských států s prioritami programu Horizont 2020 v nějakém výzkumném tématu. Skupina států se, zjednodušeně řečeno, dohodne, na jaké téma vyhlásí společnou výzvu, a do té se pak mohou přihlásit mezinárodní týmy se svými projekty. TA ČR je nyní pilotně zapojen v prvních třech: CHIST-ERA podporující projekty z oblasti technologií pro informační společnost, GENDER-NET zaměřený na promítání rovných příležitostí do výzkumu, a M-ERA.NET s tématem materiálového výzkumu. Na základě zjištění zájmu o další témata bude TA ČR pokračovat v zapojování do těch témat, která jsou klíčová pro Českou republiku a zároveň se jedná o aplikovaný výzkum relevantní k programům TA ČR. I cofundy jsou jednou z cest, jak se lépe připravit na nový rámcový program a celé nové období po roce 2020. Technologická agentura ČR uvítá vaše projekty ve všech těchto schématech a rádi napomůžeme vašemu evropskému a mezinárodnímu úspěchu.Petr Očko, předseda TA ČR