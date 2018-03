Pohled zblízka

Schválený vládní návrh 75% slev na jízdné ve vlacích a autobusech pro seniory a studenty je zcela kontraproduktivní. Cestujícím vůbec nevyřeší to, co by chtěli – tedy zrychlení přepravy, garantované přípoje, kratší čekací doby, vyšší komfort ve vlacích, autobusech i na nádražích nebo jednodušší cestování s jednou jízdenkou na celou veřejnou dopravu. Naopak lze očekávat zdražení nejlevnějších jízdenek až na dvojnásobek pro cestující, na které se slevy nebudou vztahovat.Ale vůbec nejhorší je nevyužitá příležitost ke skokovému zlepšení kvality veřejné dopravy, které by v Česku během několika let poznal opravu každý cestující. Proto jsme připravili vlastní návrh -Chtěl bych pochválit vládu České republiky, že skokově navyšuje financování veřejné dopravy o 5,8 miliardy korun ročně. Bohužel není za co chválit, protože tyto finanční prostředky cestování veřejnou dopravou vůbec nezlepší, ale naopak ji začnou posouvat směrem k levné sociální službě pro státem vybrané skupiny obyvatel.Je to nevyužitá příležitost ke skokovému zlepšení kvality veřejné dopravy, která by se v České republice mohla během několika let výrazně přiblížit kvalitě veřejné dopravy ve Švýcarsku, která je nejlepší v Evropě. Zlepšení služby by pocítil opravu každý cestující. Nic takového se ale bohužel nepřipravuje.Můžeme očekávat zdražení akčních jízdenek až 100 procent pro cestující, na které se slevy nebudou vztahovat. Lze předpokládat, že dopravci nebudou mít zájem vozit cestující z Prahy do Brna za cenu lístku na tramvaj - tedy za 25 korun, aby na zlevněné jízdenky získali od státu kompenzace pouhých 75 korun. Mohou akční jízdenky zdražit i na dvojnásobek a vybraným skupinám je prodávat pořád velmi levně - tedy za 50 korun, ale přitom si na tuto jízdenku nechat vyplatit dvakrát vyšší kompenzace od státu - tedy 150 korun. Vládní návrh je k tomu bude přímo motivovat.Proto lze očekávat, že návrh 75% slev pro seniory a studenty bude mít zcela kontraproduktivní efekt a způsobí prakticky zánik nejlevnějších akčních jízdenek nebo jejich počet dopravci velmi výrazně omezí. Podnikají především pro vytváření zisku a tady jim stát otevřel zlatou žílu, ze které mohou u vybraných skupin cestujících těžit na každou utrženou korunu z jízdného další tři do státu.Většina lidí již dnes pochopila, že cestování vlakem je pro ně výhodnější, protože mohou během cesty využít čas k práci zábavě nebo odpočinku a řízení auta je pro ně ztráta času. Proto případný odliv cestujících v produktivním věku nebude způsobem očekávaným zvýšením cen, ale horším komfortem, který lze očekávat s nárůstem počtu finančně zvýhodněných cestujících a tedy větší přeplněnost některých vlaků.Pokud by si Ministerstvo dopravy ČR na místo populismu udělalo základní finanční rozvahu, a položilo si otázku - jak zlepšit veřejnou dopravu v ČR s využitím 5,8 miliardy ročně? Nikdy by nemohlo navrhnout takový objem peněz vyhodit do kanálu za nesmyslné slevy, které veřejnou dopravu nezlepší, ale naopak její kvalitu zhorší a ceny celkově zdraží.Proto jsme připravili vlastní návrh, který ukazuje, co všechno by se mohlo ve veřejné dopravě financovat za 5,8 miliardy korun ročně a jaké zlepšení by to v krátké době přineslo:Cílem těchto navrhovaných opatření by mělo být, aby se veřejná doprava stala oblíbenou atraktivní službou pro stále více spokojených cestujících, a ne sociální službou pro vybrané skupiny obyvatel.Větší počet spojů by umožnil lepší návaznosti a výrazně zkrátil čekání na přípoje. Nové vlaky a opravená nádraží v regionech by přinesly skokové zlepšení kvality veřejné dopravy i rozšířenou nabídku doplňkových služeb. Lidé by také mohli mít výrazně jednodušší cestování díky jedné jízdence, která by platila na vlaky, autobusy i městskou dopravu. Nové cestující by do vlaků pomohly získat malé projekty jako jsou bezpečná parkoviště pro auta a kola u nádraží.Tato opatření by výrazně zlepšila veřejnou dopravu – trvale a dlouhodobě. Takovou ambici Ministerstvo dopravy ČR ale bohužel nemá, a spíše to vypadá, že se naopak snaží dlouhodobě brzdit rozvoj veřejné dopravy. V minulosti to převážně bývala výmluva na nedostatek financí. Teď když je najednou resort dokáže najít, vyhodí je všechny do černé díry, tedy projí na nechtěných a nepotřebných slevách na jízdném, které veřejnou dopravu nijak nezlepší.Přitom by finanční prostředky v tomto rozsahu mohly zkvalitnit veřejnou dopravu k nepoznání již během tří let a politik, který by o tom rozhodl, by si tímto krokem získal nejen určité skupiny voličů, ale všechny, kdo by atraktivní veřejnou dopravu začali využívat.