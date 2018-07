Radkin Honzák

Co si vzpomínám, Rumcajs byl vykázán z města Jičína za urážku starostenský nohy. Dnešní vládce takové prkotiny nezajímají, pohrdli také své mentální zralosti přiměřenou formou soupeření, známou jako „kdo dál a kdo vejš“ (nelze se divit, mezi nabubřelostí ega a velikostí onoho údu bývá nepřímá úměra) a hrajou novou variantu nazvanou: Kdo je větší hulvát. Máme nesporně prvenství, pokud jde o čas, protože zásadní poselství znějící z prezidentského trůnu, jakož kanceláře zpočátku udávaly nějakou dobu tón. Ale kalibr to nebyl z nejsilnějších. Ten světu předvedl až Trump při audienci u Alžběty II. Chyběl jen požadavek: Popelníček by nebyl? Ten náš prezident je ale hulvát! museli jásat jeho příznivci. Takového hned tak někde nemají.Když to viděl vládce šestiny světa ohrožené ze všech stran agresivními silami NATO, řekl si, že se nesmí dát zahanbit a přestože britská panovnice je bezpochyby významná, zkusme zda kvantita nepřebije kvalitu. „Dva jednou ranou“, řekl si a nechal zmoknout prezidentku Chorvatska a prezidenta Francie.Máme co dohánět. Navzdory upoceným snahám z Hradu i ze Strakovy akademie (byť dějištěm byl parlament), jsou to proti těmto výkonům pouhé čučkařiny. V očekávání výročí památného projevu božího Milouše na Červeném Hrádku by byly namístě důstojnější činy, než něco, co lze maximálně označit za chucpe a co ho stěží přetrumfne svou velkolepostí. Pyromanský tajrdlík se sice předvedl, ale tu sílu to nemělo.Ještěže máme opět kruhy v obilí a další tajemnosti: texty, které se objevují v diplomových pracích vládních představitelů. Pokud to není kampaň, totiž že jim je tam dodatečně vložili titíž lidé z pražské kavárny, kteří zákeřně odstranili Peroutkův článek, máme co do činění s nadpřirozenými úkazy. Škoda jen, že premiér bude vytížen kontrolou dotací z Evropské unie, že si na tohle nebude mít čas posvítit.Přišla mi ale milá zpráva, že pro čtrnáctidenní ministryni už sehnali dobře placené místo u kopírky, kde jí to jistě půjde od ruky. Teď jde jen o to, bude-li takové ještě jedno pro kolegu, nebo zda si vláda nenechá kecat od nějakých občanů do toho, kdo tam má být ačkoliv by měl svěsit uši a vypadnout. Na druhé straně je tyhle aktivity možné vnímat jako trénink na kvalitnější hulvátství... Máme tak do budoucnosti naději na ještě lepší vládu! Na ještě hulvátštější hulváty.