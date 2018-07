Radkin Honzák

Vidkun Quisling se narodil1887 a byl popraven 24. října 1945 v Oslo. Byl to norský důstojník a fašistický politik. Po vypuknutí 2. světové války se zasazoval o to, aby se Norsko stalo německým protektorátem, což se mu vskutku povedlo a nebylo to od něj právě to nejchytřejší. Nicméně se zapsal do historie a do thesauru mnoha jazyků. Slovo quisling dnes platí v mnoha světových jazycích jako synonymum pro kolaboranta či vlastizrádce. Klement Gottwald se narodil 23. listopadu 1896 a zemřel 14. března 1953 po návratu ze Stalinova pohřbu v Moskvě. Jakkoliv byl nazýván prvním dělnickým prezidentem, v dělnické profesi strávil minimum svého života a byl s několika dalšími stranickými aparátčíky placen z Moskvy. Jako oddaný slouha nabízel na konci války Stalinovi Československou republiku jako sedmnáctý sovětský stát, což bylo i na báťušku moc. Jeho prostředky byly lži, manipulace a nakonec teror. Zavlečení ČSR do sovětského poddanství způsobilo zde škody srovnatelné snad jen s třicetiletou válkou nebo husitským obdobím. Žádná jiná země ze sovětských satelitů si neužila tolik, jako ČSR pod taktovkou zdejších rektoskopů.Tihle dva už jsou dávno pod drnem, neměli bychom na ně zapomenout, vzhledem k tomu, že tu máme živoly, které se v minulosti také poučily. Dněšek v sobě historii obsahuje, i když se to tak na první pohled nejeví.Miloš Zeman se narodil 24. září 1944 v Kolíně.Andrej Babiš se narodil 2. září 1954 v Bratislavě.Donald Trump se narodil 14. června 1946 ve státě New York.Vladimír Putin se narodil 7. října 1952 v Petrohradě.Schůzka Trump – Putin se konala 17. července 2018 a Putin si tam Trumpa jednoznačně namazal na chleba. Patrně mu naznačil, nebo dokonce ukázal, co na něj všechno KGB dneska má. A tak jako všichni s máslem na hlavě, bude se Trump nyní snažit udržet se u vesla a také u koryta za každou cenu a můžeme na jeho výkřiky AMERICA FIRST! vesele zapomenout, protože teď bude Donald first, byť spíš potichu.Rusko má (pro všechny to bylo dáno najevo srozumitelně) volné ruce k realizaci svých velmocenských choutek. Že o ně nepřišlo, přesvědčila nás kauza Krym, v níž „Sudetský model“ perfektně zafungoval. Pobaltí už nemůže počítat s tak mocnou ochranou NATO, jak se mohlo domnívat ještě za Obamy a Evropa se musí připravit na další pokusy o její rozložení. Putin u nás má své quislingy – to také není nic nového – a ti nyní za jeho zdárné pomoci nepochybně přitvrdí.Mám za to, že navzdory okurkové sezóně, bychom neměli sedět a čekat, až nás přijedou zachránit ruské tanky tentokrát na oficiální pozvání ohrožených quislingů. Mám za to, že úkoly, které jsou před námi, jimž se současný vývoj víc než nelíbí, srozumitelně sdělil a přesně formuloval v DVTV Pavel Kosatík .V Norsku se stal hlavou londýnského odboje král Håkon, jehož vláda nikdy nekapitulovala. My už krále nemáme a tak nezbývá, než nekapitulovat sice bez krále, zato s lidmi, kteří chtějí pro tuhle zem a pro své potomky něco lepšího, než nabízí současná vládní garnitura a její nohsledi.