Invaze je prvoplánově zaměřena na získání nových území a následná okupace na jejich udržení (viz anexe Krymu). Trestní (kárná, křížová) výprava je naproti tomu prvoplánově zaměřena na ztrestání, likvidaci a ponížení předem definované skupiny obyvatelstva (kacíři, vzbouřenci, reformátoři, teroristé, kontrarevolucionáři, apod.). Češi už zažili pět křížových výprav proti husitům ( ZDE ), takže vědí, co kárná výprava znamená. Pokud zapomněli na ty české, připomenu ze zahraničí například trestní výpravu k likvidaci Usáma bin Ládina a teroristů z Al-Kajdy v Afghánistánu, Saddáma Husajna v Iráku a Muammara Kaddáfího v Libyi. V našem případě to byla trestní výprava zaměřena proti „kontrarevolucionářům“, kteří odmítli sovětskou cestu ke komunismu a chtěli ji nahradit vlastní, českou, nazvanou „socialismem s lidskou tváří“. Sovětští soudruzi odmítnutí vyhodnotili jako kontrarevoluci a pokus o vyvedení ČSSR ze zóny sovětského vlivu a po několika marných jednáních s tehdejším vedením KSČ poslali do ČSSR svá intervenční vojska.Nejlepším důkazem, že skutečně šlo o trestnou výpravu, bylo okamžité zajetí vedoucích představitelů KSČ a jejich internace v Moskvě. K naší malé radosti tito zbabělí lokajové, podpisem „Moskevských protokolů“ český národ okamžitě nasměrovali do období okupace a normalizace (plný text Moskevských protokolů najdete ZDE ). K souhlasu s okupací schválilo Národní shromáždění o dva měsíce později „Smlouvu o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR“. Období Pražského jara definitivně uzavřelo zasedání ÚV KSČ v prosinci 1970, kde byl přijat dokument „Poučení z krizového vývoje“, který zahájil vlastní éru tzv. normalizace společnosti. Sen o socialismu s lidskou tváří tak navždy zůstal jen snem.Čeští soudruzi udělali řadu hrubých chyb, díky nimž Pražské jaro zamrzlo vlivem ledových větrů z Kremlu. Patřily k nim zejména:1. nedostatečně analýza zkušeností z Východoněmeckého povstání v roce 1953 ( ZDE ), Poznaňského postání v Polsku z roku 1956 ( ZDE ) a Maďarského povstání v roce 1956 ( ZDE , viz foto);2. nepočítali s vlastní slabostí, zbabělostí a lokajstvím. Potupné „Moskevské protokoly“ podepsali všichni vedoucí představitelé KSČ s jedinou výjimkou, a tou byl František Kriegel. On také spolu s dalšími třemi poslanci Národního shromáždění Boženou Fukovou, Gertrudou Sekaninovou - Čakrtovou a Františkem Vodsloněm hlasoval i proti okupaci ČSSR, resp. proti přijetí smlouvy o dočasném pobytu sovětských vojsk na území ČSSR. Stručně řečeno, Moskevské protokoly nepodepsal jeden poslanec a proti okupaci hlasovali jen 4 (slovy čtyři) poslanci!! Co k tolika zbabělosti a lokajství dodat;3. vedení Pražského jara také nepočítalo až s tak velkým počtem domácích zrádců a kolaborantů, kteří trestnou výpravu vojsk Varšavské smlouvy nejenže umožnili, ale i aktivně podpořili;4. vedení Pražského jara naprosto chyběli zahraniční spojenci;5. Pražské jaro bylo často v centru pozornosti zahraničního tisku a jeho vedoucí představitelé zcela nerealisticky a naivně doufali v pomoc ze zahraničí, pokud by došlo k ozbrojené intervenci ze sovětské strany.Zdroj: Daily News Hungary Souhrnně řečeno: Pražské jaro bylo natolik netakticky a neprofesionálně vedeno, že brzy muselo skončit a také skončilo pod pásy tanků vojsk Varšavské smlouvy.Největší dnešní chybou soudruhů z ČR – tím, že nešlo o invazi, ale o trestní výpravu - je pláč na cizím hrobě. Mělo-li se něco připomenout a slavit, pak v novodobých dějinách ojedinělý moment, kdy se český národ vzchopil a sám sebe vytáhl z močálu, který se jej připravoval úplně pohltit. Naprosto úžasné mi připadalo s jakou úctou a noblesou darovali naši občané své klenoty na zlatý poklad republiky.Za druhé, se mi vůbec nelíbilo, proč nebyly správně osvětleny důvody, kvůli nimž nám Západ nepomohl. Nechme mluvit Milana Syručka:„Poradce amerických prezidentů Henry Kissinger mi na otázku, proč nám Američané nijak nepomohli, odpověděl třemi důvody:1. dodržovali jaltskou dohodu o sférách vlivu,2. pro amerického prezidenta bylo důležitější, aby se uskutečnila jeho cesta do Moskvy k jednáním o jaderných zbraních, než nějaké Československo,3. Američané si vůbec nepřáli, aby Pražské jaro prokázalo jakékoliv přednosti „socialismu“, ba právě naopak bylo podstatné, aby socialismus vůči kapitalismu neprokázal vůbec žádné kvality.“Ad 2/ Nezapomeňme, že SSSR s ČSSR uzavřeli v r. 1965 dohodu o vybudování tří skladů jaderné munice na našem území. V r. 1968 hlásil Alexandr Dubček do Moskvy, že jsou připraveny a koncem roku 1968 jsme je také Sovětské armádě předali. Dohoda o nešíření jaderných zbraní byla podepsána 1. 7. 1968 a už v době jejího dohadování se vědělo o úvahách posunout jaderné hlavice blíže k Západu, zvlášť byly-li ty americké už v Německu. Případný rozkol mezi státy Varšavské smlouvy by tak mohl narušit i vojenský pakt, což byl určitě jeden z hlavních důvodů k tak razantnímu kroku. A že s jadernými hlavicemi cvičili jen Rusové? Chyba, naši vojáci cvičili s cvičnými a podle směrnice č. j. 0054253/OS-ZD, cituji: „Na základě zvláštního nařízení VHV (vrchního hlavního velení) SOS členských států Varšavské smlouvy budou z objektů „ČÁSLAV“ pro ČSLA v souladu se stanoveným pořádkem vydány speciální bojové hlavice (jaderné) podle přílohy čís. 6“. Naše armáda byla cvičena na použití jaderných zbraní a byly stanoveny limity pro jejich vydání ze skladů na našem území. Ty nám ale nepodléhaly.Sečteno a podtrženo: zvlášť body dva a tři ukazují naivitu našich reformátorů, že jim snad Amerika (Západ) proti Rusům pomůže. Amerika nám pomůže jedině v tom případě, když se naše a její zájmy budou krýt. Jinak, hoši přes palubu…Třetí problém, spočívající v otázce viny a neviny jednotlivých slovanských národů při poskytování bratrské pomoci, otevřel Vojtěch Filip. Kromě Rusů se trestní výpravy proti nám zúčastnili i Estonci, Lotyši, Litevci, Ukrajinci, Poláci, Maďaři a Bulhaři, což jsou dnes naši největší a nejlepší přátelé v NATO. Ideální by bylo svést jejich účast na příkaz Rusů, ale příklad Rumunska, které se bratrské pomoci zúčastnit odmítlo, tuto výmluvu vylučuje. Všechny ostatní armády se jí účastnili dobrovolně a mnohé i s nadšením. To jsou mi dnešní spojenci, což?Konečně za poslední zásadní chybu považuji shodit všechnu vinu za okupaci a normalizaci na Rusy a o podílu viny domácích kolaborantů a zrádců, pokud možno mlčet. Čeští politici a většina médií v duchu hesla „za všechno může Putin“ nijak nevysvětlila, kdo Rusům otevřel ruzyňské letiště, aby mohli v Praze vůbec přistát, kdo jim pomohl vedení KSČ internovat, kdo tvořil „prověrkové komise“ v obrodném procesu, jak to že se do KSČ a SSM hlásili stále noví členové, a to i v období hluboké normalizace. To je nutil kolaborovat „Putin“ s pistolí v ruce? Možná právě proto Češi raději používají výrazy „ruská invaze“ a „ruská okupace“, protože jsou emocionálně silné a lépe omlouvají následnou českou dvacetiletou kolaboraci v duchu hesla: „Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak“!