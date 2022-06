Pavla Hubálková

Michal Bauer a Julie Chytilová. Foto: Jana Plavec, Akademie věd ČR.

Jednoduchý, levný a hlavně trvanlivý návod, jak proočkovat společnost, přináší čtveřice českých ekonomů a ekonomek. Spoiler: Pozor na mylné domněnky, klíčem k úspěchu jsou fakta! Další českou stopu ve vědě pak zanechala i Hurvínkova cesta do vesmíru a exkurze do lidských dějin.Jak v populaci zvýšit míru vakcinace? Návod nabízí čtveřice českých ekonomů a ekonomek, a to rovnou v jednom z nejprestižnějších vědeckých časopisů, čímž si autoři připsali i historické prvenství za českou společenskovědní studii publikovanou v tomto médiu. Jejich práce přináší jednoduché, levné a dlouhodobě funkční návod, jak v lidech probudit ochotu nechat se očkovat. „Veřejnost si myslí, že jen zhruba polovina lékařů věří vakcínám proti onemocnění covid-19. Přitom je to devadesát procent! Prokázali jsme, že pouhé informování o této shodě přináší jednoduchý a trvanlivý způsob, jak zmírnit odpor k očkování,“ shrnuje Julie Chytilová a Michal Bauer, spoluautoři výzkumu. K mylné domněnce, že lékaři očkovacím látkám příliš nevěří nejspíše přispívají média, která ve snaze o objektivní přístup dávají stejný prostor i extrémním názorům bez toho, aby zdůraznili, jak proporční jsou. Více o výzkumu i jeho prvním využití v praxi si lze přečíst v magazínu UK Forum Minulou středu se na oběžnou dráhu Země vydala 11. česká družice Planetum-1 , která má na palubě krom nejrůznějších přístrojů i prvního „loutkonauta“‎ – Hurvínka. Unikátní je tato mise krom jiného v tom, že jejím hlavním cílem je vzdělávání a popularizace kosmonautiky, astronomie, technologií a vědy obecně. K tomu účelu v Pražském planetáriu vzniklo i řídící centrum, které umožňuje přímou komunikaci s Hurvínkem. Lze jej třeba požádat o selfie z vesmíru – první již poslal . Se Zemí družice komunikuje prostřednictvím rádiových signálů, takže její data mohou přijímat i amatéři z celého světa. Samotný start rakety Falcon 9 společnosti SpaceX komentoval moderátor ČT Daniel Stach, vedoucí mise Jan Spratek, ředitel organizace Planetum Jakub Rozehnal a nechyběl ani taťulda Spejbl.Do Česka míří dva prestižní evropské granty, určené na přenos výsledků vědeckých výzkumů do praxe. V konkurenci 55 vědeckých projektů uspěl Milan Vrábel z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, který zkoumá– na „špatné“‎ buňky umístí značku, kterou imunitní systém rozpozná a následně efektivně zaútočí.Druhým vědcem je Tomáš Čižmár z Ústavu přístrojové techniky AV ČR, který vyvíjí nový nástroj –. Přístroj umí u zvířecích modelů vyvolat řízenou mrtvici a zaznamenávat její následky, což je zásadní pro hledání účinné léčby i prevence. Mrtvice je totiž obávaným a stále málo prozkoumaným strašákem – podle WHO je druhou nejčastější příčinou úmrtí a až polovina přeživších se potýká s celoživotními následky. Endoskop by mohl pomoci i při výzkumu dalších neurologických onemocnění.hnědé vlasy, světlá pleť, hnědé, široko od sebe posazené oči, výrazná brada, drobnější postava. Ne, nejde o policejní popis hledané osoby, jedná se spíše o opačný případ – to vše se na základě DNA podařilo zjistit badatelům z nalezených kosterních ostatků v Mikulovicích u Pardubic. Žena pohřbená před čtyřmi tisíci lety zemřela ve věku kolem 35 let a pocházela z vyšší společenské vrstvy starší doby bronzové, což dokládá pět bronzových náramků, tři bronzové jehlice, dvě zlaté záušnice, a především nádherný třířadý jantarový náhrdelník složený z více než 400 korálků.se dočtete v nové knize Martina Rychlíka – Dějiny lidí . A to doslova od A (Atletické sporty) po Ž (Žertování). Mezi dvěma krajními písmeny abecedy pak lze najít témata jako Námluvy, Návštěvy, Pověry o štěstí, Pracovní kooperace, Pravidla dědění nebo Sexuální omezení, Tanec, Účesy i Zvyky v těhotenství. Celkem 73 kapitol, 650 stran a 1200 obrázků, což dělá krásných 2534 gramů. PS: Hrdě se hlásím ke střetu zájmů, tato kniha za to stojí a jsem vděčná, že její autor je můj šéf.Pokud máte rádi vědu nebo její krásy chcete teprve objevit, vyrazte na– největší událost svého druhu v Česku, která začíná již tento čtvrtek. Třídenní program nabízí více než sto expozic, science shows, únikovou hru, promítání, přednášky a diskuze. Vše zdarma.Autorka působí jako vědecká redaktorka na Univerzitě Karlově.