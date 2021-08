Pohled zblízka

Prezident nemá telefon, ale cítí se odposloucháván. Místo telefonu má a současné nemá poradce Nejedlého. Chladný konec prázdnin zpestřil nostalgickou vzpomínkou na "divoké devadesátky" jejich aktivní účastník prezident Zeman. Pamětníci se slzou v oku vzpomenou slavných "Zemanových kufříků" před čtvrt stoletím. Ty měly dokazovat snahu tehdejšího ministra vnitra Rumla o vytvoření policejního státu (1996) a později chystaný útok tajných služeb na opozičně smluvní ČSSD a ODS (1998).V obou případech naletěl tehdejší předseda sociálních demokratů na dost průhledné padělky; v prvním případě byl podle pozdějšího zjištění jejich autorem [osmnáctkrát trestaný recidivista Miloš Deméter]( https://demagog.cz/diskuze/zdroje-milose-zemana-vyrokdne ). Zemanův stranický kolega Pavel Dostál to tehdy [komentoval slovy]( https://www.respekt.cz/tydenik/1998/20/milosovy-dokumenty ): "On si prostě nedá říct - jak mu někdo dá nějaký papír, s nikým se neporadí a hned s tím běží ven.“Tentokrát Zeman prohlásil v [rozhovoru pro Blesk]( https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika-s-prezidentem-v-lanech/688051/milos-zeman-spioni-jdou-po-mne-i-mych-lidech-maji-neco-na-babise.html ), že ho měla na pokyn ředitele Koudelky odposlouchávat kontrarozvědka BIS. Jeho ústní svědectví se projednou milosrdně obešlo bez kufříku plného podvržených dokumentů, o to však zní pravděpodobněji - je snadné si představit, že k něčemu zhruba podobnému tomu, co tvrdí Zeman, skutečně došlo - pouze z toho vyplývají dost odlišné závěry.Český prezident vysvětluje, že sám nemá telefon, a tak si ho půjčuje od svého spolupracovníka Martina Nejedlého. BIS prý nechala Nejedlého telefon odposlouchávat, a nepřímo tak vlastně špiclovala Zemana.Na celém příběhu je na první pohled pozoruhodné, že nejvyšší ústavní činitel zjevně komunikuje se světem prostřednictvím osoby, jež nemá žádnou oficiální funkci. Nemá také prověrku, a dokonce ani oficiální životopis. Zato je známa svými [vřelými vztahy s politiky a podnikateli v Rusku]( https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/martin-nejedly-rusko-diplomat-petr-kolar-cesta-do-ruska-dukovany-putin_2011272004_jgr ) - předmětný telefon, údajně odposlouchávaný kontrarozvědkou, bude dost možná právě ten přístroj, který na zadní straně zdobí [podobenka Vladimíra Putina]( https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/346397/idol-zemanova-poradce-fotografii-drsneho-putina-nosi-porad-u-sebe.html ).Lze si snadno představit, že BIS má dobré a zákonné důvody se o Nejedlého telefon zajímat. Pokud přitom spadl do odposlechů i Miloš Zeman, zamotal se tu do svých vlastních machinací. Nejedlý jako princezna Koloběžka současně je i není Zemanovým poradcem, a nepotřebuje tudíž ani prověrku, ani věrohodný životopis.Zemanovo ohýbání pravidel, ba samotné ústavy, prostě občas vede k nečekaným důsledkům, jež mohou mít nepříjemný dopad i na něj samotného. Co horšího, jeho machinace podrývají pracně vybudovaný institucionální a ústavní rámec celého státu.Prezidentův postoj k institucím a zákonům ostatně dobře dokládá druhé část celé epizody. Zeman prý požádal premiéra Babiše, aby odposlechy Nejedlého zastavil. Jako prezident by měl Zeman vědět, že předseda vlády takovou pravomoc nemá - a že prezident nemůže něco takového požadovat v zájmu soukromé osoby, která sama nejenže není ústavním činitelem, ale ani představitelem českého státu - přestože jeho jménem [zjevně často jedná]( https://zpravy.aktualne.cz/domaci/nejedly-v-moskve-jednal-s-poradcem-putina-ten-ocenil-konstru/r~8b930178330111eba25cac1f6b220ee8/ ).