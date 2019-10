Chytré Česko

Ve školách se nenaučí jak vystupovat sebejistě, jak se připravit na pohovor, mít dobrý životopis ani na to, jak si za svým cílem jít, natož jak v sobě ty své cíle objevit. Poslední víkend v září jsme odstartovali projekt Rozhled, který supluje kariérní poradenství, které se mladým nedostává. Projekt Rozhled, pod záštitou neziskové organizace Nadání a dovednosti děláme už sedmým rokem, za pomoci partnerů a sponzorů a pomáháme tak hlavně dětem z dětských domovů a znevýhodněného prostředí. Mnohdy už to ani nejsou děti, našim účastníkům je od 15 do 22 let, a pokud se k nám přihlásí, tak se jim dostane pečlivé pozornosti, důležitých informací a spousty inspirativních podnětů, které by si podle nás zasloužil každý mladý člověk, který si není jistý svou budoucí kariérou a tápe ve světě plném možností, kdy je čím dál více složitější najít právě ten svůj vlastní směr.Po dobu 4 víkendu, v průběhu 4 měsíců se naši účastníci učí, jak se lépe prezentovat, jak si připravit životopis, jak si hledat práci a jaké jsou vůbec možnosti cesty jejich kariéry. S pomocí kariérních poradců a expertů ve svém oboru předáváme praktické informace, které si ale následně i trénujeme. Využíváme kariérních testů a snažíme se přijít společně na ty správné dovednosti, které určí směr každého jednotlivce. Zároveň děti motivujeme i prostřednictvím inspirativních lidí, kteří něco dokázali a podělili se s námi o svůj příběh.Právě příběhy jsou pro děti mnohdy velkou inspirací, protože vidí na vlastní oči, že projekt, který se nyní zdá jako nedosažitelný, byl na začátku také jen nápad obyčejného kluka z malého města.Tak se s námi tenhle víkend podělil o počátky nápadu a prvotní eskapády Lukáš Žďárský, který stojí za vznikem dnes úspěšného Vnitroblocku, Kavárny co hledá jméno a Radlické kulturní sportovny. A děti byli nadšené, nejen proto, že Lukáš měl inspirativní řeč, ale také proto, že jim prozradil, že nejdůležitějším základním kapitálem je vlastní touha.Snažíme se rozdmýchat jejich fantazii tím, že jim ukážeme, jaké existují možnosti a pomáháme jim dostat se pod povrch a najít své ztracené sny, nadání a dovednosti.V následujících víkendech nás čekají kariérní workshopy, simulace pohovorů, firemní etiketa, rady jak na podnikání, přednáška Yemiho o Ynspirology a mnoho dalšího. Tak nám držte palce.