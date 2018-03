Heřman Chromý

Existence Putinova režimu je pokračováním nerozhodnosti a strachu Západu, včetně také strachu prezidenta Donalda Trumpa před hlavou Kremlu/1/. Současně čím dále více vyvstává před světovým společenstvím potřeba rozhodné odpovědi Putinovi v situaci, kdy sám bude muset uvažovat o zachování vlastní moci, a ne o válce s Ukrajinou a dalších dobrodružstvích.V rozhovoru Adriana Radčenka pro webový deník “Apostrof“ o tom velmi otevřeně a ostře k oběma stranám hovoří ruský politolog a publicista Andrej Piontkovskij, který nyní žije ve Washingtonu.Obecně platí, že konec těchto režimů je spojen pouze s palácovým převratem. V autoritářských režimech volby neznamenají změnu moci. To bylo mnohokrát řečeno. Chtěl bych ale podtrhnout velký humbuk v ruských médiích, vyzdvihující vynikající výsledek Putina, přestože to měly být svobodné volby, za které se všude prohlašovaly.Ale nezapomínejme na dvě základní věci. Za prvé, jeden ze dvou opozičních kandidátů byl zastřelen prakticky na Rudém náměstí (Boris Němcov - „Apostrof“) a druhý nespravedlivě odsouzen a vyloučen z voleb (Alexej Navalnyj - „Apostrof“/3/). Takže o jakých svobodných volbách může být řeč?Ale to není všechno. K dispozici jsou také nyní již matematické metody Sergeje Špilkina (analýza volební statistiky - „Apostrof“), prezentující analýzu statistických údajů z jednotlivých volebních míst, která ukazuje na stopy falzifikace 10 miliónů hlasů, hozených Putinovi.Víte, za to si člověk zaslouží doživotní trest, protože za vraždami a rozsáhlými falzifikacemi – za těmito organizovanými zločiny stojí především sám Putin.Proto jsou tyto volby manipulací. To však nic nemění na skutečnosti, že i když mu bylo připsáno 10 miliónů hlasů, pak 45 miliónů lidí hlasovalo pro něho, ačkoli část těchto hlasů se rekrutovala ze státní administrativy. A další část voličů hlasujících pro Putina patří k těm, kteří jsou nadšeni militaristickou, v podstatě fašistickou propagandou, v níž anexe území sousedních států a agresivita se považují za zásluhu a hrdinský čin.Takové režimy mohou odejít pouze v důsledku závažných geopolitických porážek, ale jejich množství závisí na odhodlanosti Západu. A samozřejmě nikoli vojenskými prostředky, protože nikdo nechce bojovat, tím spíše s jadernou mocností, v jehož čele stojí šibnutý člověk, jak se kdysi vyjádřil Němcov v ukrajinské televizi. Ale Západ má obrovské hospodářské zdroje, a to vám říkám odtud z Washingtonu.Připomínám, že 29. ledna 2018 byla připravena Kremelský dokument, který mohl být smrtícím úderem Putinovu režimu. Vždyť vedle seznamu 210 lidí/4/, v ní byly stovky stránek s finančními informacemi, které podrobně ukazují nelegálně nahromaděné jmění trestuhodnou činností všech lidí, patřících k ruské věrchušce. Z nějakého záhadného důvodu - výsledkem návštěvy ruských představitelů zvláštních služeb ve Spojených státech - byla tato informace přesunuta do tajné části zprávy/5/, a nebyla zveřejněna.Zápas, který ale teď probíhá v Americe, to je v podstatě boj mezi prezidentem Trumpem a většinou - představovanou americkým vojensko-politickým establishmentem. Nyní nikdo nepochybuje, a hovoří se o tom otevřeně, že se Trump strašně bojí Putina, tvrdě si vědom, že má na něho velmi závažné materiály. Poslední, co zde vyvolalo pobouření poradců Trumpa, byla jeho telefonická gratulace Putinovi, přestože mu velkými písmeny sdělili, aby mu neblahopřál, ale on tak učinil, a ještě jednou tak před ním projevil míru své závislosti a strachu.Podle mého názoru boj mezi politickým establishmentem a Trumpem se blíží ke kulminaci, vedeného a vyplývajícího z linie Muellerova vyšetřování (Robert Muller, zvláštní prokurátor vyšetřující ruský zásah do voleb v roce 2016 ve Spojených státech - „Apostrof“/5/). Nevím, zda-li je Ukrajině a vašim čtenářůmi všeobecně známo, že celá Amerika byla šokována patnácti minutovým rozhovorem bývalého ředitele CIA Johna Brennana/6/. Za prvé, bylo to v drsnosti bezprecedentní obvinění, v němž Brennan označil Trumpa za zvíře zahnané do kouta. Za druhé, Brennan otevřeně řekl, že má dostatek informací o Trumpovi, které Amerikou otřesou.To všechno přímo souvisí s vaší otázkou. Když bude zveřejněna všechna ta obrovská suma finančních informací, představující jeden bilión amerických dolarů, které byly ukradené ruskému lidu, vzbudí to silnou emoci v ruské společnosti.Plus dalších takových půl bilionu dolarů ve Velké Británii se stejnou historií. A Boris Johnson (britský ministr zahraničí) a Therese May (britská premiérka) prohlásili, že Londýn - není místem pro kriminální kapitál Putinovy ​​elity, ale přece je něco zastavuje.Všichni jsou blízko k tomuto rozhodujícímu kroku. A ujišťuji vás, že devadesát devět procent s jásotem přivítá publikaci zprávy o ruské věrchušce. Bude to rovněž znamenat velký úder celé té protizápadní propagandě, podporované stejnými zločinci, kteří na Západě ukládají své nakradené poklady. Myslím, že takový finanční, ekonomický, psychologický a politický úder nemůže ruský kleptokratický systém unést, aniž by do něho nevnesl velmi vážné rozbroje.Neřekl bych, že slovo "svrhnout" je příznačné. V této situaci nejen Putin, ale celá ruská politická třída, veškerá elita budou mít potíže udržet si moc.Hovoří se o volbách ruského prezidenta v okupovaném Krymu/7/. Mnozí prohlásili, že byly nezákonné, poněvadž Krym je územím Ukrajiny. Prohlásili a zapomněli.To je ten samý příběh jako zde v Bruselu, kde se koná summit EU a jistě na něm bude také zdůrazněno, že se jednalo o porušení ústav Ukrajiny a Ruska, mezinárodního práva a čehokoli jiného. Přestože téměř všichni šéfové evropských zemí, s výjimkou Velké Británie, se skřípáním zubů však blahopřáli Putinovi k takzvanému vítězství v takzvaných volbách.Proč gratulovat pachateli, stojícího za smrtí jednoho ze svých oponentů, za odsouzením dalšího, a kterému bylo přihozeno 10 miliónů hlasů? Všichni to velmi dobře vědí. Tahleta nedůslednost Západu prodlužuje existenci tohoto režimu.Sice jedná šíleně, ale šílencem není. A jaderné zbraně znamenají vzájemnou sebevraždu. On ale není mučedníkem, chystající se skončit sebevraždou.Za prvé, ty bilióny dolarů se otáčejí v západní ekonomice, jejíž legislativa disponuje zákony o boji proti praní špinavých peněz, získaných zločinnou cestou – vlastně žádné nové sankce nejsou třeba, proč z nás dělají hlupáky? Pochopitelně, že ruští šéfové nemohli vedle své práce pro stát poctivě nabýt desítky, nebo jako v případě Putina stovky miliard dolarů. Legislativa, o které je řeč, však pro ně neplatí. Proč? Tyto peníze jsou velmi důležitou součástí pro fungování západní ekonomiky. Vždyť bilión dolarů to je obrovská částka peněz.Vezměme si Trumpa. Dokonce připusťme, že je bez jakékoli vážné kompromitující újmy, přestože ve Washingtonu jsou teď přesvědčeni, že vše, co je popsáno ve zprávě britského špiona Christophera Steeleho, kompromitující Donalda Trumpa („Apostrophe“), je pravda. Co jiného mohou znamenat nákupy Trumpových domů ruskými oligarchy nebo nastrčenými osobami za ceny dvoj až trojnásobně vyšší než je jejich tržní hodnota? To znamená, že Rusko vyváží korupci.Kromě toho všechny ruské agentury na Západě stále opakují všelijaké nesmysly, kterým jsou náchylní mnozí Američané, že „potřebujeme Rusy, abychom vyřešili některé mezinárodní otázky v Koreji, Íránu, Iráku, Sýrii, Ukrajině.“ Zdá se, že Západu se nějak nechce pohlédnout pravdě do očí a nerozumí tomu, jak se vypořádat s mezinárodním terorismem bez Rusů. Nechápou, že takzvaní Rusové, ve skutečnosti ti v Kremlu, jsou těmi, kteří vytvářejí tyto problémy, včetně mezinárodního terorismu.Podle mne se ale tato záležitost blíží k rozuzlení. A vidíme řadu skutečností, které ukazují, co ve skutečnosti dělá Moskva na Blízkém Východě, v Koreji a dalších regionech. Všechno toho si všímám z Washingtonu.Hovoříme-li o nějakých dočasných prognózách, pak si myslím, že Trump nezůstane prezidentem Spojených států amerických do 1. ledna 2019. A bez Trumpa půjde čelit vůči Putinovu režimu mnohem rozhodněji.Již teď Trumpova relevance v mnohých otázkách jednoduše absentuje. Vezměte ukrajinskou otázku, jejíž celou politiku realizuje Kurt Volker, jehož proukrajinský postoj je silnější než přijatý zákon o ruské agresi (tak zvaný zákon o de-okupaci Donbasu - “Apostrof“). Do jeho přijetí jen Volker jasně uváděl, že jde o okupaci, které se účastní ruské jednotky. Ano, a bylo přijato rozhodnutí o prodeji protitankových střel Ukrajině/8/. Takže situace se mění.Chyba Moskvy je v následujícím: mysleli si, že když Trumpa posadili do Bílého domu, budou ovládat Ameriku, ale nic takového se nestalo. Instituce jsou tam silnější než prezident. Zatím se mu ale daří zpomalovat práci na mnoha vážných otázkách. Zejména pokud budeme hovořit o rozhodujících sankcích, které měly být vyhlášeny 29. ledna tohoto roku. To bude rozhodující úder putinovskému systému."Tillerson byl důvtipnější než Trump a ne tak zjevně zrazoval sebe, přestože byl také proputinovským člověkem. Cožpak by bylo možné, že po dobu 19 let, kdy pracoval v ruském ropném průmyslu, aby se neumazal od hlavy až k patě, a dostat za to ještě vyznamenání?A Pompeo je člověk, který je nepochybně naladěn negativně k Putinovu režimu. A navíc osobní vztahy s Trumpem má dobré. A ty je dobré využít pro pokračování v pro ukrajinském postoji a udržení Volkerovy pozice.Všechny procesy jsou pomalé, ale uvnitř USA se nevyvíjejí ve prospěch Putina. Posledním krokem bude odstranění Trumpa od moci.Samozřejmě, že chce být hostitelem mistrovství světa. Sotva bude mít zájem na nějakém vážném zostření situace. Ale kde má šanci? Moc dobře ví, že utrpěl porážku v základních cílech. Vezměme Ukrajinu - kde je jeho "ruský mir (svět)" a "Novorossia? Zhroutily se. Donbas – to není to, o čem snil. Pamatujeme si, že plán "Novorossia" počítal s obsazením 10-12 ukrajinských oblastí a regionů a kalkuloval s rozpoutáním etnické války mezi Rusy a Ukrajinci? Ale neuspěl a utrpěl obrovskou porážku. Většina ruského obyvatelstva na Ukrajině zůstala věrná ukrajinskému státu a jeho volbě. Toto byla první základní porážka Putina.V Sýrii sice již třikrát vítězně stáhl jednotky, pak ale při prvním střetu s Američany utrpěl natolik zahanbující porážku, že ani o skutečnosti této bitvy, dokonce ani o třech stech padlých se v Moskvě neinformuje.Proto se uchyluje jen k jaderné hysterii, promítá všelijaké kreslené filmy o držení nějaké neuvěřitelné zbraně, kterou může být zničena Amerika/10/. Ale to je známo již 50 let. Stejně jako je známo již 50 let, že Spojené státy mají také zbraně. Pokud ony dokázou zničit USA desetkrát, mohou zbraně USA 20 krát zničit Rusko. Každý to ví. Rusové a Američané se s tím nějakým způsobem naučili žít, a za padesát let ani prezidenti Spojených států, ani generální tajemníci rozmáchle mávající stejnými maketami atomových bomb, se tím nezabývali. Jedná se o typické manýry individua z podsvětí s “finkou“ (finský nůž) pod hrdlem. A to je celá ta jeho zahraniční politika. Postupně se v ní ale ostatní začínají vyznávat.Disponuje zdatnými a zkušenými vojenskými experty a diplomaty, kteří chápou, čím skončí mohutné vojenské eskalace na Ukrajině, řekněme tažením na Mariupol, nebo - nedej Bůh - na Kyjev. Nyní se o tyto věci nestará. Tím hlavním pro něho je, aby se mu nějak podařilo udržet si moc. Ale jak a čím – neví.Natolik vyostřil konfrontační politiku, že neví, jak učinit nějaké základní kroky. Například, pokud by skutečně opustil Donbas a zůstal na Krymu, Ukrajině by se to moc nelíbilo, ale Západ by to uvítal. To nikdo samozřejmě nepřizná, Západ ale na chvíli zavře oči. Pamatujete si, jak to bylo s Pobaltím. USA přece nikdy neuznaly připojení pobaltských států Sovětským svazem ("Apostrof"). Ale ani to nemůže připustit, protože vytvořil obraz velkého vůdce „ruského světa“, a jakýkoli krok vstříc nějakému kompromisu bude nahlíženo a vnímáno jako jeho porážka, kterou neustojí ani v kruhu svých lidí. Ocitl se ve velmi komplikované situaci.Obecné hodnocení voleb je nehorázné a Trump to svou gratulací potvrdil. Nejrázněji se vyjádřil senátor John McCain/12/, který není vždy podporován. Obecně v daném případě celý establishment, považuje za naprosto ostudné gratulaci amerického prezidenta diktátorovi, který vyhrál zfalšované volby.https://apostrophe.ua/article/world/ex-ussr/2018-03-24/mir-na-grani-reshayuschego-udara-po-putinu-kremlyu-ne-do-voynyi-v-ukraine---andrey-piontkovskiy/17582https://charter97.org/ru/news/2018/3/25/284004/1/ https://apostrophe.ua/news/politics/2018-03-23/v-ukraine-nazvali-sposob-kak-zastavit-rossiyu-vernut-kryim/1250612/ https://apostrophe.ua/article/politics/2017-11-11/v-moskve-dumayut-ob-uhode-iz-ukrainyi-idut-ochen-sereznyie-protsessyi---andrey-piontkovskiy/154733/ https://apostrophe.ua/news/world/ex-ussr/2018-03-18/v-den-vyiborov-putina-v-rossii-jestko-porugalis-dva-glavnyih-oppozitsionera-video/14/ https://apostrophe.ua/news/world/2018-01-30/ssha-opublikovali-sanktsionnyiy-spisok-lyudey-iz-okrujeniya-putina-vse-podrobnosti/1199565/ https://apostrophe.ua/news/politics/2018-01-23/rassledovanie-svyazey-trampa-i-rossii-stalo-izvestno-o-vajneyshem-doprose/1194245/6/ https://apostrophe.ua/news/world/america/2018-03-22/nazvana-neojidannaya-prichina-ottepeli-v-otnosheniyah-putina-i-trampa/1249357/ https://apostrophe.ua/article/politics/2018-03-23/est-uslovie-pri-kotorom-ukraina-vernet-kryim-putin-sozdaet-sebe-bolshie-problemyi/175758/ https://apostrophe.ua/news/politics/foreign-policy/2018-03-02/peredacha-ukraine-javelin-iz-ssha-sdelano-va9/ https://apostrophe.ua/news/world/2018-03-20/budet-stabilno-ploho-poyavilsya-svejiy-prognoz-po-otnosheniyam-mejdu-ssha-i-rf-posle-perestanovok-v-okrujenii-trampa/12475610/ https://apostrophe.ua/news/politics/regional-policy/2018-03-01/pokazal-strane-multiki-v-seti-smeyutsya-nad-demonstratsiey-putinyim-novoy-yadernoy-raketyi/12299311/ https://apostrophe.ua/article/society/accidents/2018-03-20/kreml-snova-bryatsaet-orujiem-est-trevojnyiy-signal-iz-kryima/1753512/ https://apostrophe.ua/news/world/2018-03-20/v-ssha-jestko-raskritikovali-trampa-za-pozdravleniya-putina-s-pobedoy-na-vyiborah/124805