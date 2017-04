Jan Lipold

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský v rozhovoru pro internetovou televizi DVTV odpovídal na otázky ohledně Jiřího Kajínka. Rychetský jeho případ musí - měl by - zevrubně znát. Jako vicepremiér v roce 2001 podával stížnost pro porušení zákona v Kajínkův prospěch, o rok později coby ministr spravedlnosti nedoporučil udělení milosti. Rychetský, justiční autorita par excellence, v interview mimo jiné říká: Jiří Kajínek, než byl odsouzen za dvojnásobnou nájemnou vraždu, nikdy v trestním rejstříku neměl násilnou trestnou činnost. "Byl to zloděj,” pravil Rychetský doslova.To je podivné. V roce 1990, tedy tři roky před vraždou v borských serpentinách, byl Kajínek odsouzen na 11 let odnětí svobody podle paragrafu 234 loupež a paragrafu 155 útok na veřejného činitele (web jirikajinek.cz to má, předpokládám, správně).Ty dva paragrafy tehdy začínaly slovy "Kdo proti jinému užije násilí, nebo pohrůžky bezprostředního násilí...", respektive "Kdo užije násilí..."A sám prezident Miloš Zeman, který "vážně uvažuje o milosti pro Jiřího Kajínka", v rádiu tento měsíc o odsouzeném pravil, že “jeho výpis z rejstříku trestů má tři hustě psané stránky – loupeže, někdy spojené s fyzickým násilím, například lámáním rukou nebo nohou, krádeže a tak dále.“Tak já nevím. Buď si špatně vykládám, co je to "násilná trestná činnost", anebo, čemuž se samozřejmě zdráhám uvěřit, se pan Rychetský mýlí.Nechci mu nic podsouvat. Na druhou stranu, když někdo (ne “někdo”, ale ústavní soudce číslo 1) mluví o Kajínkovi (do roku 1993) jako o zloději bez násilnické trestní minulosti, dá se to těžko číst jinak než jako pochybnost o tom, zda by (pouhý) zloděj byl schopen chladnokrevně nájemně vraždit.Právě tak Rychetského výroky ve zmíněném rozhovoru vyznívají. Nevěřím svým uším.Jako bych já-obyčejný pozorovatel pochyboval o něčí vině a vysvětloval to tím, že “ten člověk na to přece nevypadá”. Tohle těžko může být - obzvlášť, když se v tak vážném případě diskutuje o udělení milosti - indicie, nebo dokonce argument předsedy Ústavního soudu. Navíc je to fakticky sporné.