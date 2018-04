Jana Hamplová

Každá nastupující diktatura začíná omezováním samosprávy. Proč? Protože sebevědomý a schopný starosta či starostka jsou pro stát nepohodlní více než mandelinka bramborová.Opřou se o zákony, o zastupitele, o své občany a demokratické instituty, jako je nezávislé soudnictví, a státe, máš smůlu. Znám to - mnohokrát jsem už proti státu po boku obcí a měst jako advokátka zvítězila. Nemohl nám náhle sebrat dotace (Sebranice a další), nemohl nám ke svému velkému údivu diktovat, za kolik bude město co prodávat (Dašice), a musel se například začít starat o své majetky, byť by byly veřejným prostranstvím (Pelhřimov). A tak dále.Naopak - rád by měl zase národní výbory, kterým bude jen poroučet, a tak se mu komunální osobnosti, co ho staví do latě, na nezávislých radnicích, nehodí do krámu. Už proto, že tyto osobnosti obcí a měst taky občas rostou, a chtějí "vejš". A co tam s nimi, když umí? Osobně se domnívám, že státní instituce mají největší děs z toho, že ve sněmovně a v Senátu by náhle seděli samí schopní a chytří lidé zdola - z obcí a měst. Protože to by vypadalo sakra jinak.Co tedy stát, mající diktátorské choutky, udělá?Musí být zdánlivě demokrat, takže volby zrušit až tak nemůže. Nemůže ani omezit samosprávu zákony, to by "řvala" Evropská unie. Nemůže zrušit volená zastupitelstva - i když i tato myšlenka již byla vyslovena. Tedy zdánlivě nemůže nic. Jenže stát, i když zdánlivě nemůže nic, si dovolí všechno. A nejhorší je, že my mu to ještě "žereme".Začne tím, že vytvoří atmosféru, že všichni kradnú. A tak je nutno je hlídat. A vznikne řada buzeračních a formalisticky zoufalých právních předpisů, obsahem stavěných na lumpy (kterých je v samosprávě opravdu minimum), aby té většině slušných a pracovitých totálně otrávila život i práci. A aby to ti slušní vzdali.Zákon o zadávání veřejných zakázek, zákon o svobodném přístupu k informacím, a nejnovější hit, zákon o střetu zájmů, který svléká i starostu s poslední Horní Dolní donaha... zdánlivě mají vnést transparentost do veřejných sfér. Nevěřte tomu ani náhodou. V rozumné podobě by to tak bylo možné chápat, a ani já netvrdím, že samosprávu nemusíme hlídat.A v jejich čele pak skončí intelektově (a často i charakterově) třetí, čtvrtá liga. A o to tady jde. Třetí čtvrtá liga nemůže státu čelit. Nemá na to. Odvahu, sebevědomí, inteligenci.A pokud tam zůstane někdo z první ligy, je možné jej vnímat téměř za sebevraha. Protože další oblastí, kterou má stát v rukou, a která je dnes zoufalá, je někdy až..Za co? Budete se divit. Za výkon samosprávy. Tedy za vlastní samosprávnou úvahu. Protože to je to, co se dnes nepřipouští. Vlastní úvaha těch místních.Sněmovnou neprošel ani mírný, kompromisní návrh změny zákona o střetu zájmů. Toho zákona, který jsem spolu se senátorem Ivo Valentou a 42 senátory už poslala k Ústavnímu soudu. Abychom zachránili situaci. Sněmovna ale selhala. Takže nadále bude možné, aby se na majetky rodin radních Horní Dolní anonymně (!!!) kdokoli kdykoli podíval. Tak mne tak napadlo - podal už ponižující hlášení pan František Kinský, starosta Kostelce nad Orlicí, celým jménem Maria Franz Emanuel Johannes Silvester Alfons Graf Kinsky von Wchinitz und Tettau?Zkrátka, jejich majetky vystavujeme očím kdejakého závistivého gaunera, který je přijde vykrást, buzerujeme je formalistickými požadavky zákonů, a samospráva hyne. A to je prostě hlavní cíl - nikdo mi to nevymluví. Aby zhynula zcela, a pak se řeklo - vidíte, vždyť to nikdo nechce dělat.Vždyť si to představte - stanete se radním za pár stovek, a někdy ani to ne, a vše, co máte doma, včetně výše kont, bude k mání pro každého anonyma na internetu. Třeba i pro milenku vašehu muže, aby věděla, zda si jej má chtít odvést k oltáři. Uvádím tyto příklady proto, aby bylo vidět, jak je to zcestné.Absurdním projevem doby je pak fakt, že zákon o střetu zájmů, jak teď platí, je nejen protiústavní, protože zasahuje i nepovinné osoby (manžele, manželky), ale je v rozporu patrně i s tou slavnou GDPR. Další šíleností a byznysem z dílny EU.Svatá prostoto... To tam opravdu nikdo nemyslí hlavou? A čím tedy? Takže se budeme snažit udělat něco na půdě Senátu. Pokud senátoři pomohou. Dávám to teď dohromady na platformě projektu AKADEMIE SAMOSPRÁV. A Senát zatím naštěstí ze všech institucí funguje nejlépe. Jestli ono to nebude tím, že díky většinové volbě je tam přece jen ta první liga. Tu, kterou chceme v samosprávě naopak zcela vymazat.Takže starostové a starostky vydržte, a pak se hlasitě společně ozvěme. Vždyť já vím, že vám pořád o ty obce a města jde. A to, co s vámi dělají...je prostě hnus, velebnosti.