Jonáš Syrovátka

Poslední červencový den hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) představilo své kandidáty do senátních voleb. Ze sedmadvaceti osob uvedených na kandidátní listině SPD stojí za pozornost trojlístek Ivan David, Ladislav Jakl a Hynek Blaško. Tito kandidáti totiž mají společný nejen fakt, že již v minulosti hráli určitou roli ve veřejného prostoru, ale též spojení s platformami šířícími dezinformace. Generálmajor armády České Republiky v záloze Hynek Blaško, který v krajských volbách 2016 kandidoval za Stranu právo občanů, se svými kritickými názory ohledně dění v ČR a státech západní Evropy po svém odchodu z armády v roce 2012 netajil . Blaškovy rozhovory pro Parlamentní listy, v nichž se vyjadřoval k různým tématům včetně problematiky migrace, jsou zejména v poslední době velmi populární (počet lajků a sdílení se pohybuje v řádu jednotek tisíc u jednoho článku). Generálmajorovy rozhovory pro Parlamentní listy také bývají příležitostně citovány na webech šířících dezinformace (namátkou Sputnik CZ či Rukojmí ) nebo sdíleny na facebookových platformách kritizujících současné dění (například Welcome to Reality – Freedom for Europe ).Poradce exprezidenta Václava Klause Ladislav Jakl je autorem řady textů publikovaných na webu Protiproud. Hlavní postavou tohoto webu je Petr Hájek, s nímž Jakl spolupracoval v Kanceláři prezidenta republiky. Jaklovu příchylnost ke konspiracím lze ilustrovat na úryvku z rozhovoru pro Parlamentní listy, v němž se přihlásil k teorii, dle níž protesty na Slovensku následující po vraždě novináře Jána Kuciaka měly. Tento výrok víceméně odpovídá názoru, který podle našeho výzkum sdílela v té době většina autorů píšících na platformy šířící dezinformace.Exministr zdravotnictví Ivan David je jednou z vůdčích osob občanského sdružení Nová Republika (založeného koncem roku 2013), které ve svém manifestu kritizujea klade si za cíl. V praxi však web Nová Republika , mezi jehož redaktory patří i David, sdílí zejména texty obsahující nepodložené konspirační teorie publikované na webech jako Euroasia24 NWOO či Zvědavec a urychluje tak šíření dezinformací informačním prostorem.Symbióza mezi platformami šířícími dezinformace a extrémistickými stranami či případě hnutími přebírajícími agendu tradičních extrémistických uskupení (což je dle Ministerstva vnitra právě případ SPD) není novinkou. Již před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2017 bylo v našich výzkumech zjištěno , že platformy šířící dezinformace poskytovaly extrémistům prostor k propagaci a zmiňovaly se o extremistických uskupeních (téměř výhradně) pozitivně. Signifikantní je případ velmi populární facebookové stránky Zprávy.cz (dříve známé pod názvem WeAreHereAtHome a proslulé šířením dezinformací o migraci), která se před volbami změnilo de facto v nástroj kampaně SPD.Každopádně skutečnost, že někteří z aktérů dezinformační scény přímo kandidují představuje určité novum. Pro Ivana Davida a jeho kolegy účast ve volebním klání (neřkuli získání senátorského postu) představuje možnost šíření a legitimizace postojů typických pro komunitu soustředěnou okolo platforem šířících dezinformace. Pro ostatní účastníky volebního klání angažmá osob s tímto pozadím zvyšuje riziko, že se na podzim opět objeví dehonestující kampaně postavené na dezinformacích. Senátní volby 2018 tak mohou přinést další rozmlžení hranice mezi mediální a názorovou „alternativou“ a demokratickým mainstreamem.