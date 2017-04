Kateřina Bečková

Nepotřebujeme zemětřesení, válku, ani vládu barbarů, my si tu naši historickou Prahu dokážeme zničit úplně sami. Máme excelentní památky 20. století, ale umíme docenit jen Hradčany, Karlův most a Staroměstskou radnici. Zavedli jsme si tady památkovou rezervaci s národním i mezinárodním statutem, ale nepřipustíme, aby nám někdo “dělal z Prahy skanzen”. Máme sofistikovaný a košatý systém státní památkové péče, ale ten se z vnějšku jeví jako maskovaná developerská agentura k prosazení stavby Květinových domů, Quadrií, Florentin a dalších trendy novostaveb, přístaveb, nástaveb a dostaveb plných svěžích kvelbů textilních, fastfoodových a jiných řetězců. Máme zlatý poklad, ale zapomínáme na něj kvůli pozlacenému šutru.Proč tak silná slova? Protože právě nyní bylo dovršeno desetileté úsilí za právo zdravého a hodnotného historického domu na území památkové rezervace (!) zůstat stát. Bylo dovršeno tragicky, dům se právě bourá. Přitom nejde jen o ten konkrétní dům, ale o narušení smyslu památkové péče v samé podstatě, o popření existence památkové rezervace a o nezáviděníhodná osobní i profesní selhání řady jednotlivců.Pozorujeme, a to nejen s touto kauzou, jak se pražská výkonná složka státní památkové péče, tedy magistrátní památkáři, stále více a hlouběji propadá do pekla pokušení, jak ztrácí soudnost a stává se skalním obhájem památkově sporných developerských vstupů do prostředí historického města. Z aktuálních výroků pražské primátorky Adriany Krnáčové soudím, že se tak děje i pod její ideovou a polickou záštitou.Stalo se, že na jedno z nejvýznamnějších pražských náměstí uvnitř památkové rezervace přišel podnikatel a ukázal prstem: na tomhle místě si chci postavit komerční palác s věží. Národní památkový ústav tehdy, v roce 2010 tento záměr neschválil, ale magistrátní památkáři se naopak developerovi rozhodli umést cestičku až tak vstřícně, že ve svém vyjádření existenci historického domu prakticky ignorovali, tvářili se, že jeho odstranění je jen technický detail a jejich úkolem je především zhodnotit návrh novostavby, který byl také patřičně pochválen.Jak se kauza vyvíjela dál? Dramaticky. Problematické magistrátní kladné vyjádření vůči novostavbě a demolici bylo dvakrát zrušeno vyšší instancí, tedy památkovým odborem ministerstva kultury, ale dvakrát opět vráceno v život ještě vyšší instancí, tedy ministry kultury Besserem v roce 2011 a ministrem Hermanem v loňském roce. Investor sice ještě ani v tuto chvíli nemá pravomocné územní, ani stavení povolení, ale bourat už se začalo. (Asi pro sichr, aby už nebylo co chránit a novostavba snadněji prošla.) Na základě čeho se ale vlastně bourá? Proběhlo řádné řízení o odstranění stavby? Nebo jde o havarijní situaci, která umožňuje okamžitou demolici? No…, havárie jsou mistrovským oborem šéfa stavebního odboru Prahy 1, který se nikdy netajil svými sympatiemi vůči investorům a mimořádnou antipatií vůči památkářům a památkovým aktivistům.Tak takhle to v té naší zlaté Praze máme!1. Pražané památkáře nemilují, protože na malé investory pouštějí hrůzu a velkým se klaní. Tomu říkáme:2. Památkový odbor magistrátu nikdy neměl a nemá problém se zdůvodněním památkových nehorázností. Na to si investor najme a zaplatí posudkáře, kteří se tváří jako echt nezávislí odborníci. Jejich posudky pak odbor ve svém stanovisku cituje jako argumentační trumf a přebíjí jimi odlišný názor Národního památkového ústavu. Tomu říkáme:3. Posudkáři vynikají schopností vyargumentovat v zájmu investora cokoli a jakkoli. Jak se ale vyrovnat s protinázorem? Na to se používá vysoce účinný prostředek:4. Jak paralyzovat veřejnost? Aktivisté jsou jak otravný hmyz, píšou protivné dopisy, chtějí diskutovat, naléhají. Na to se osvědčuje:5. Často se v Praze stává, že o sporné památkové věci rozhodne až nejvyšší instance, tedy sám ministr kultury. To ale nebývá odborník na památky, ale třeba zubař nebo učitelka. Chce být ovšem spravedlivý, a proto vzniklo:6. Když se řízení táhne, investor by už už chtěl stavět, ale parcelu jako na potvoru pořád blokuje nějaká stará barabizna, kterou z nepochopitelných důvodů pořád někdo brání před demolicí, přichází na řadu:A je to…, řekli by Pat a Mat.