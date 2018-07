Pavel Svoboda

V reakci na mé nedávné upozornění na veřejnou konzultaci Evropské komise ke střídání letního a zimního času mi jeden člověk napsal, že je to poprvé, co se někdo zajímá o jeho názor. Naštěstí to není pravda, alespoň pokud jde o Evropskou unii. O veřejných konzultacích Evropské komise se jenom prostě neví. Tu reakci chápu. V Česku se o náš názor nezajímá téměř nikdo. A pokud ano, tak dost utajeně. Například tak, jak to dělá ministerstvo vnitra s nedávnou veřejnou konzultací k Informačnímu systému datových schránek , nebo Svaz průmyslu a dopravy ke zlepšení opatření na podporu boje proti nelegálnímu obsahu . O těchto konzultacích, předpokládám, většina z nás ani nevěděla.Pokud se o naše názory zajímá málokdo doma v Česku, proč předpokládat, že je tomu jinak v EU, která podle mnohých kritiků trpí mj. demokratickým deficitem, tedy nedostatkem zaangažování občanů v rozhodovacích procesech. A ono se najednou ukazuje, že je tomu možná naopak. Zatímco půl miliardy občanů EU může před přijetím legislativy být konzultováno formou on-line dotazníku,ne vždy ovšem česky, deset milionů občanů Česka podobnou cestou být konzultováno asi nemůže. Není divu, Česko je dlouhodobě v rámci EU hodnoceno jako podprůměrné v oblasti elektronické veřejné správy – e-governmentu.Zkusím si tedy vzít za úkol upozorňovat v rámci svých skromných možností na běžící veřejné konzultace upozorňovat na svém webu PavelSvoboda.com a v newsletteru, který dostávají ti, kdo o něj stojí. Ochutnávka pro tuto chvíli: na stránkách Evropské komise je registrováno 480 veřejných konzultací, z toho 22 běžících. Ostatně, vládní euroskop.cz o nových veřejných konzultacích EU informuje pravidelně. Z vlastní zkušenosti také vím, že projednávání návrhů unijní legislativy Komise často výsledky veřejných konzultací argumentuje. Takže namátkou: zajímá vás životní prostředí, zveřejňování informací o podnicích, zdanění tabáku či stav dodržování práva v zemích okolo EU? Pak máte možnost se vyjádřit právě teď!