Petr Janyška

Cáry státní vlajky povlávají ve větru, o kus dál zbyla z vlajky na panelu třetina, o další kus vlajka celá potrhaná. Všude jsou špinavé, z kdysi bílé zbyla upatlaná zašpiněná šeď. Rudá vybledla, modrá zešedla. Takový obrázek nabízejí v letošním létě české dálnice, každých pár set metrů, po dlouhé kilometry. Pohledu na ně neuniknete. A už snad rok. Nikde jinde na světě nic takového neuvidíte. Kde je stát, kde jsou státní instituce? Ředitelství dálnic, ministerstvo dopravy, státní zastupitelství? Poslanci, kraje? Prezidentská kancelář? Jak je možné, že tyhle obří cedule měly podle zákona už někdy před rokem zmizet a jejich majitel místo toho zesměšňuje stát a jeho symbol zanesený v ústavě? Každá z cedulí nese podpis firmy Czech Outdoor. Hozená rukavice nám všem, nám obyvatelům?Firma odmítla poslechnout stát a ještě se mu veřejně vysmívá zesměšněním jeho symbolu. Zkouší, zda tu pro firmy platí zákony nebo zda se policie zmůže jen na legitimování bezdomovců, kteří se schovají před horkem do metra?Na ty potrhané, novinář starší generace by asi napsal „zohavené“, stovky českých vlajek se denně dívají statisíce řidičů, teď v létě na ně nevěřícně hledí desetitisíce cizinců. To je vizitka státu? Nikomu to nevadí?Když v rámci jednoho experimentálního divadelního představení vyňala z rozkroku jedna herečka jednu vlajku jako symbol, mohly se katolicko-pravicové kruhy potrhat a hned přišly žaloby. A reálně, nikoli symbolicky, pošpiněné a znehodnocené vlajky ve stovkách exemplářů nic? Kde jsou všichni ti obránci symbolů národa?Proč stačí přejet hranici do Německa, a potom dál do Francie nebo do Beneluxu, aby se člověk octl v jiném, kultivovaném světě? Kde se z okénka auta díváte na ničím nehyzděnou krajinu, kde na vás neútočí reklamní cedule na kdeco? Kde jediné existující nápisy vás neutrální grafikou informují, že vedle je zámek, klášter nebo přírodní rezervace? Zkrátka tam, kde funguje stát?Jak to, že se v Čechách a na Moravě staly veřejné silnice, postavené za veřejné peníze, tunelem, v němž musí projíždějící povinně absolvovat záplavu reklam na cokoli, za čím jsou peníze? Jak to, že si soukromá firma dovolí zohavenými vlajkami přetahovat se se státem?Vnutili nám ty agresivní cedule podél dálnic a silnic snad Němci, Francouzi, Evropská unie? To oni nám tu vlajku zohyzdili? Ne, vnutily nám to domácí firmy a slabost domácích institucí, stát, který nechce vidět, co se děje. Nikdo zvenčí, sami si ničíme svoji zemi. Doslovně i symbolicky, politicky.To všechno navíc v roce stého výročí existence státu, stého výročí existence vlajky. Umřela za ni spousta lidí v první i ve druhé válce. Politici se na podzim budou předhánět v bombastických výrocích o velké historii českého národa, o tom, jak je třeba střežit odkaz minulosti a velkých zakladatelů, atd atd.Budou 28.října stále podél dálnic vlát cáry toho symbolu? Jako projev toho, že soukromý business má vrch nad veřejným zájmem a zákony? Že to on tu vládne? Určitě pro tohle zakládal Masaryk Československo?