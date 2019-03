Pohled zblízka

Klement Gottwald jezdil do Moskvy se učit, jak oponentům „zakroutit krkem“; pan Šefčovič přijel do Prahy se učit od Zemana, jak vést kampaň a vyhrát volby. To je znepokojující a varovný signál. Nezapomeňme, že k prvnímu vítězství Zemana nemálo přispěl podlý burcující inzerát, který v den voleb v největším bulvárním listu lživě listu očernil Karla Schwarzenberga. Už se mnohokrát ukázalo, že Ficovo vedení Smeru, které pan Šefčovič reprezentuje a které se právem bojí, že s volbou Zuzany Čaputové přijde na Slovensko kultura práva, je schopné čehokoliv. Jako by nebylo už dost, že z bývalého komunisty, který nedovede vyjmenovat ani polovinu přikázání Desatera, dělají „obránce křesťanských hodnot“ a ze Zuzany Čaputové zneužíváním témat, která nemají s výkonem prezidentské funkce nic společného a o nichž prezident vůbec nerozhoduje (kriminalizace potratů a adopce), dělají zlého Heroda. Fico se už v minulosti – podobně jako Orbán v Maďarsku – snažil korumpovat církev a ochočit si jí pro své politické zájmy. Věřím, že Slováci před „katolicismem bez křesťanství“ dají přednost skutečným hodnotám evangelia, jako je spravedlnost a milosrdenství, pravdivost, nenásilí, pomoc pronásledovaným a marginalizovaným, solidární láska a odpovědnost za sociální i přírodní prostředí.Chtěl bych slovenským demokratům vzkázat to, co znělo v obou částech naší kdysi společné vlasti v listopadu 1989: Jsme s vámi, buďte s námi! Slovensko může dát celému středoevropskému prostoru znamení naděje na vítězství práva a demokracie nad populismem.