Pohled zblízka

Sobotní útoky na saúdská ropná pole, k nimž se přihlásili jemenští Húthíjští rebelové, jasně ukazují, že invazí do Jemenu Saúdská Arábie přecenila své síly. Když v roce 2015 království po boku svých spojenců vstupovalo do války s cílem zabránit existenci proší‘itského státu na své jižní hranici, jeho stratégové předpokládali, že konflikt potrvá jen několik měsíců a že vyústí v jasné saúdské vítězství. Dnes se konflikt táhne již čtvrtým rokem a přináší ropnému království jen potíže. Saúdská Arábie využívá svou leteckou převahu nad chudým Jemenem k plošnému bombardování, při němž zahynuly již tisíce civilistů, avšak samotná letecká kampaň poměr sil na zemi nemění. Saúdy vedená koalice nedokázala nijak významněji vytlačit Húthíje z jejich pozic, natož přiblížit se k hlavnímu městu San’á. Jemenská vláda se navíc nemůže plně soustředit na boj s Húthíji neboť nestabilita země obnovila separatistické tendence, které převládají na jihu. Začátkem září tak došlo k paradoxní situaci, kdy koaliční spojenci Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty navzájem bombardovaly své jemenské milice, neboť Rijádem podporovaná centrální vláda a Abú Dhabím podporovaná separatistická Jižní přechodná rada spolu bojovaly o strategicky důležitý přístav Aden.Samotná saúdská letecká kampaň je závislá jednak na dostatku finančních prostředků, tak na dostupnosti vojenského materiálu, získávaného zejména z USA. A právě tento klíčový partner v současnosti zásadně přehodnocuje svoji účast na válce. Kongresu se nelíbí jednak saúdské přiživování jemenské humanitární katastrofy, tak skutečnost, že Saúdská Arábie i Spojené arabské emiráty zbraně nakoupené v USA přeposílají svým milicím v Jemenu, z nichž některé mají blízko k radikálním džihádistickým skupinám.Jak kampaň pokračuje, tak se prodlužuje i saúdský účet. Už teď stála válka Saúdské království desítky miliard dolarů, a to v době, kdy byla představena ambiciózní vize 2030, které má rozsáhlým způsobem transformovat zemi a snížit tak její závislost na ropě. Potřebné investice, ale zatím spolykal rozpočet na armádu, který se stabilně pohybuje okolo deseti procent HDP.A právě na královské finance byl zacílen i sobotní útok. Není to první útok na území Saúdské Arábie ze strany Húthíjů. Raketových útoků odvetou za saúdské bombardování již proběhlo několik. Nicméně nikdy se nejednalo o útok, který by se království dotkl tak citelně. Přesný rozsah škod je samozřejmě těžké zjistit, ale i krátký výpadek v produkci ropy je pro zemi závislou na její těžbě, i na příjmech z jejího exportu zásadní.Saúdská Arábie se tak nachází ve svízelné situaci. Je jasné, že by ráda jemenskou válku ukončila, ale nemůže si dovolit odejít poražena. Navíc jemenská mise byla osobním plánem korunního prince Muhammada bin Salmána, který by se s porážkou svého projektu jen těžko smiřoval. Vše tedy nasvědčuje tomu, že válka bude k neštěstí svých obyvatel ještě nějakou dobu pokračovat a otázkou zůstává, zda se podaří Jemenu z konfliktu vůbec vyjít jako sjednocená země.