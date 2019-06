Stanislav Blaha

Motorkářská helma a balení vody pro Kremlíka

Dnes jsem předal ministrovi dopravy Vladimíru Kremlíkovi balení vody a helmu na motorku. Dálnice se nestaví, cesty jsou děravé, mýto je ohroženo, do železnic se neinvestuje… doprava je prostě v rozkladu. A přesto jediné, co ministr dopravy v médiích řeší (když s nimi výjimečně mluví), je rozvážení vody na D1. Problémy, které doprava má, jsem vám sepsal do pěti přehledných bodů. Ale vydalo by to na knihu.1) MÝTOPokud zrovna nejezdíte s kamionem, možná o tom nevíte. Za půl roku má začít fungovat nový výběr mýta. Necelých šest měsíců zbývá do toho velkého startu a my pořád nevíme, kde a jak ho budeme platit. Správně vás napadá, že to může být velký průšvih. Hrozí, že kamiony nebudou platit vůbec (protože se to nestihne), nebo že budou placené úseky objíždět přes vesnice, boční cesty…všude tam, kde nemají co dělat.Starostům a hejtmanům vláda lže do očí a z memorand, která s nimi v této věci podepsala, jsou bezcenné kusy papíru. Ve vzduchu je navíc hrozba mezinárodní arbitráže kvůli zřejmě nezákonnému podpisu smlouvy s novým provozovatelem mýta. A taky série možných obvinění ze zásahů do průběhu tendru ze strany Jaroslava Faltýnka, Dana Ťoka a Andreje Babiše.2) DÁLNICEZa celou tu dlouhou dobu, co je ANO na dopravě, se postavilo 42 kilometrů nových dálnic. Když to zprůměruju, vychází to asi 8 km ročně. A to je ještě hodně, oproti nezprůměrované realitě – loni se postavily jen 4 kilometry. Tímto tempem se dálničního spojení z Hradiště do Prahy asi nedožiju nikdy.A do toho přijde ANO, že chce zdražovat dálniční známku v době, kdy máme zúženou jednu třetinu D1. Později sice uvedli, že zdražení přijde, až bude D1 hotová, ale nebyla to jen reakce na vlnu kritiky? Kdyby se raději soustředili na to, aby fungovala elektronická dálniční známka, kterou jsme měli mít už půl roku a na Slovensku ji mají dávno. A dramatické zpoždění v budování dálničních vah pro přetížené kamiony už zmiňuji jen okrajově.3) VLAKYUž podruhé hnutí ANO odvolalo šéfa Českých drah po několika měsících. Samozřejmě to pokaždé byli odborníci. Nikoho jiného ANO ani nikdy a nikam přece nenominuje.:) A zatímco ANO se pořád nějak neumí shodnout na tom, který odborník České dráhy bude řídit, stojí nám výstavba vysokorychlostních tratí. Neposiluje se ani role železnic ve velkých městech a v příměstské dopravě, trh se neotevírá konkurenci, nemodernizuje se vozový park.Vláda prostě umí krásně přerozdělovat, utrácet a přidělovat… ale není schopná zrealizovat žádné silné systémové řešení.4) KAUZYZmiňoval jsem kauzu Faltýnek. Tato vláda jich má čím dál víc a je snadné se v nich ztratit. Slyšeli jste například už o kauze premiérova poradce pro dopravu Romana Lennera? Lenner premiérovi nejen radil, ale taky stavěl. A při stavbě dálnice D11 dokonce působil paralelně na straně zadavatele i zhotovitele. To je asi jako kdyby policista vyšetřoval své vlastní zločiny. Střet zájmů jako vyšitý.Dále tu máme trestní oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových kvůli podivným čachrům s pozemky SŽDC v Dejvicích, kde by – kvůli hnutím ANO dosazeným odborníkům – stát mohl přijít o stamiliony korun. Nebo kauzu akcií ČD Telematiky, které si podivným způsobem přeprodávají kamarádi už několikrát zmíněného Jaroslava Faltýnka, aby pak místo v rukou státu skončily v rukou jedné velké finanční skupiny.5) SCI-FIA zapomenout nejde ani na poslední aktivity spojené s projektem kanálu Dunaj – Odra. Sužují nás rekordní vedra, řešíme nedostatek vody, ale ministerstvo dál vesele pokračuje přípravách. Původně se mluvilo o kanálu Dunaj – Odra – Labe, od letoška nově už jenom o kanálu Dunaj – Odra. Ten je prý levnější a měl by stát jen „necelých“ 300 miliard korun. Ptát se, proč ty peníze vláda nechce raději investovat do stavby dálnic a silnic asi cenu nemá.