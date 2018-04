Stanislav Gálik

Škoda 120 jako investiční vůz? Proč ne?

Co si vybavíte, když se řekne investice? Zlato, akcie, možná nemovitosti? Málokoho by napadl automobil. Na světě je jich přece tolik a další neustále přibývají, copak by mohl nabývat na ceně? Mohl. A velmi výrazně, až o desítky procent ročně. O takovém zhodnocení si mohou tradiční komodity nechat jen zdát. Jak tedy vybrat to správné investiční auto? Drtivá většina nových aut ztrácí velkou část své hodnoty už jen tím, že si je někdo koupí. Opravdu, Čechy tak oblíbená Octavia za první rok od svého prodeje ztratí až 30 % své původní hodnoty. Z toho vyplývá, že kdo hledá u auta zhodnocení své investice, nemůže zamířit do autosalonu. Spíše na inzertní servery s ojetinami.Pojďme si také osvětlit jednu věc: drahé auto nutně neznamená velké zhodnocení. Jistě, pokud máte k dispozici 5 milionů, můžete si koupit třeba Jaguar E-type z 60. let, nádhernou britskou ikonu sportovních vozů. Ovšem neočekávejte, že během 5 let za něj dostanete milionů 10. Mnohem většího zhodnocení se totiž dočká takzvaný youngtimer: vůz, který ještě před pár lety běžně brázdil silnice, veteránem se stal teprve nedávno a mnohdy nestojí více než pár desítek tisíc. Příklad? Co takhle Škoda 120?Možná to zní bláznivě, „škodovka“ přece nikdy nebyla luxusním ani vzácným vozem a ty, které můžeme dnes zřídka potkat někde na vesnici, jsou spíše rezavými vraky. Na těch také pravděpodobně nikdo nevydělá ani korunu. Výhodnou investicí se stává mimořádně zachovalý exemplář s malým nájezdem, takový, jenž ještě před 5 lety stál 30 tisíc. Dnes už by stál více než 80 tisíc. To je zhodnocení přes 160 %!Podobný nárůst hodnoty můžeme pozorovat i u dalších vozů z této éry – Lada 1200, Škoda Rapid, Wartburg… Všechny totiž sdílejí podobný příběh.Předně jich raketovou rychlostí ubývá. Nikdy nebyly zrovna příkladem výrobní kvality, rez a technické závady tak spoustu z nich odsoudily do šrotu. Před pěti lety je také lidé stále ještě vnímali jako běžný dopravní prostředek, který však kvůli emisním omezením, provozním nákladům a bezpečnosti nevyhovoval požadavkům většiny, a tím klesala jeho cena. Dnes? Už spíše veterán, rarita, jež lidem nostalgicky připomíná časy minulé.Takže jak zní rada? Vykoupit staré škodovky v okolí a čekat, až se jejich hodnota zvedne? Spíše ne. Přece jen vlastnictví veterána je stále hlavně koníček. Je ale příjemné vědět, že se z něj nemusí stát jenom černá díra na peníze a že investované finance a úsilí se jednou zhodnotí. A dovedete si představit stejnou zábavu jako s veteránem třeba s akcií?