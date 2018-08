Veronika Vendlová

Oběti invaze 1968

Václavské náměstí, 25. 8. 2018, foto Jana Plavec

8 statečných - 25.8.1968<br /> Lingvista Konstantin Babickij, básník Vadim Delone, dělník Vladimir Dremljuga, anglista Viktor Fajnberg, básnířka a překladatelka Natalja Gorbaněvská, fyzik Pavel Litvinov, a lingvistky Larisa Bogorazová a Taťjana Bajevová..

žalující chodník, foto Jana Plavec

Děkujeme, že jste přišli, foto Jana Plavec

Vzkaz, foto Jana Plavec

Vzácní hosté: Eugénie Číhalová a Mustafa Džamilev - vůdce krymských Tatarů, nyní žijící na Ukrajině, foto Jana Plavec

Za Vaši a naši svobodu..., foto Jana Plavec

Alena Švejnohová, spoluzakladatelka FB skupiny Společně to dáme, foto Jana Plavec

Vzkaz z roku 1968, kdy několik československých vlajek bylo potřísněno krví, foto Jana Plavec

Free Sencov, foto Jana Plavec

Václav Němec, filosof a pedagog, foto Jana Plavec

Aleksandre Petriaskvili, Gruzie, foto Jana Plavec

Michael Kocáb, foto Jana Plavec

Marie Prokopjuk, Ukrajina, foto Jana Plavec

Václav Marhoul, herec, režisér a producent, foto Jana Plavec

Samira Sibai, Sýrie, foto Jana Plavec

Mikuláš Minář, předseda spolku Milion Chvilek pro demokracii, foto Jana Plavec

Ziggy Horvát, písničkář a aktivista, foto Jana Plavec

Quido Černý - písničkář a pedagog, Aneta Tanea - Společně to dáme Zlínský kraj, foto Jana Plavec

Tomáš Peszinsky, lídr Pulse of Europe Czech republic, foto Jana Plavec

Siuety, foto Jana Plavec

Trikolory, foto Jana Plavec

V předvečer okupace 20. 8. 2018 jsme uspořádali shromáždění před ruskou ambasádou. S odstupem času se ukazuje, jak důležité setkání to bylo. Za rok se tam nejspíš sejdeme znovu, protože to bude výročí, kdy už do občanů Československa stříleli jiní občané naší země – milicionáři ve zbrani. Sousedé stříleli do svých sousedů. Uvidíme, co přinese další rok a roky příští. Včera se zatýkalo na Rudém náměstí. U nás se zatím nezatýká, ale řada lidí by nám to nejspíš přála, soudě podle reakcí zejména na sociálních sítích. Chci ale tímto textem poděkovat: 1) Přátelům se kterými se událost podařilo zorganizovat.2) Vzácným hostům, že přijali pozvání vystoupit mezi řečníky.3) Lidem, kteří přišli uctít památku obětem a protestovat proti trvající ruské agresi a zbraním, které jsou dnes používány v hybridní válce a bohužel nejsou tak jasně viditelné, jako v roce 21. 8. 1968 tanky.Vše, co bylo před ruskou ambasádou řečeno, jsou pravdivá slova. Je to apel na nás všechny, že cesta agrese je špatná volba a že se musíme poučit z vlastních chyb a chyb, které se staly v jiných zemích. Byla bych ráda, kdyby si každý uvědomil, jaká byla Sýrie před válkou a co z ní zbylo dnes. A podobnost se situací u nás není čistě náhodná.Vytvořili jsme u ruské ambasády žalující chodník siuet 137 obětí ruské okupace. Na siuety příchozí lidé psali jména mrtvých. Zveřejnili jsme dopis obyvatelům Ruska padesát let po invazi do Československa , který můžete symbolicky podepsat. A vytvořili jsme grafiku, která nese jasné sdělení.Včera proběhla na Václavském náměstí tichá vzpomínka na 8 statečných, kteří se v roce 1968 na Rudém náměstí v Moskvě nebáli vystoupit proti vniku okupačních vojsk Varšavské smlouvy na území tehdejšího Československa - 25. 8. 1968 - 2018. V té době se na Rudém náměstí zatýkalo. Proto část lidí šla včera znovu k ruské ambasádě… manévry před dní byly velkolepé….Nikdy zkrátka nesmíme zapomínat. Tvářit se při koncertě na Václavském náměstí, že se jen tak jako zavzpomíná a bude se dělat, že je všechno v pořádku. Že minulost s dneškem nesouvisí. Normalizačních estrád si naše země za totáče užila dost. A vypadalo to dost podobně, jako koncert hvězd… Hlavní cíl byl splněn – podařilo se zablokovat Václavské náměstí. Velmi správně byl zpočátku vidět transparent: INVAZE JE TEĎ! A velmi správně lidé pískali u Českého Rozhlasu, když mluvil estébák a tvářil se, jako by se nic nestalo… Rozhodně neříkám, že byl koncert hvězd celý špatný, byla to profesionálně zvládnutá událost a já budu vždycky bránit média veřejné služby ( viz naše petice, která je nyní v Senátu ), vystoupili umělci, kterých si vážím. A pískání? Pískalo se jen, když mluvili dva lidé, kteří sice mají vysoké funkce, ale to je tak všechno, co v politice mají. K výročí okupace by měli mlčet, protože právě díky nim se vláda opřela o hlasy komunistů. A komunisté se nezměnili. Jsou pořád stejní... Je na nás, abychom se naučili rozlišovat, kdy pískat prostě musíme… Sorry jako, že to občas někomu bude vadit. Mnoho jiného nám nezbývá. A komunisté a premiér to samozřejmě velmi dobře vědí… Jenže občané se nevzdají. Náš mandát není časově omezen…Zdroj: Osm statečných