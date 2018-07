Vladimír Kučera

Nepatřím právě k vítačům s otevřenou náručí. Už moje babička říkala, že čeho je moc, toho je příliš. Ale také, protože byla křesťanka, a to poctivě praktikující i v žánru milosrdenství, jistě by se v dnešním stěhování národů držela Ježíšovy tradice. Nezvedala by starozákonní plamenný meč na každé čmouďátko. Byla to hodná ženská. Teď, když, myslím, vlna opadá a konečně se začalo dohromady přemýšlet, ne si jenom navzájem nadávat, lze nahlížet celý problém nikoliv vyhraněně existenciálně, ale poněkud nad věcí. A v rámci pravidel slušného chování. Odhlédněme od masového používání pojmu „čmoud“. Svědčí o vyprahlosti dobrých mravů. Jako by nám druhá strana říkala „sejři“: I půvab hnusnosti, obsahující slovo „dobroser“ dává jeho uživatelům vizitku mírné zhovadnosti.Pozoruhodná byla také skutečnost, že mnozí bojovníci za staré úctyhodné tradiční křesťanské a helénské hodnoty navrhovali použít vůči muslimům militantnější metody práva šaría. Kruté tresty, zapalování neexistujících mešit, strhávání nikábů, provázené případně nějakou tou fackou. V čemž jsme ostatně kadeti, Švejkův kamarád sapér Vodička by praštil i ženskou, že?! Babu maďarskou! Kór pak čmoudskou!Politici a všelijací etničtí mudrlanti vydatně pomohli veřejnému mínění připřáhnout mezky za vůz. Jako příčinu terorismu přijali jsme migraci. Přičemž příčinou migrace byl terorismus. Ti nebozí lidé sem v počátku válek utíkali před vrahy; zorganizovanými bývalými Kaddáffího důstojníky (jimž byl nějaký Alláh, islám a korán šumafuk; smrt, zabíjení a zmar byly jejich bohy), kteří své spoluvěrce po stovkách zabíjeli ve svatostáncích, na tržištích i ve školách. K tomu se přidal krvežíznivý Asád, toužící vyřídit si svoje msty. Kdo by asi neutíkal?Nenávistní skoro vždy žijí v rozporech. Bylo tomu tak i v tomto případě. Třeba neustálé volání, že islám do Evropy nepatří. Vzhledem k tomu, že největšími věrozvěsty této ideje byli kupříkladu pánové Zeman a Okamura, kteří současně pokorně olizují ruku ruského cara Putina, stojí za dotaz: vykopnout Rusko z Evropy? Nebo vyhnat téměř dvacet procent muslimských občanů Ruska někam do sibiřských gulagů? Co by tomu asi řekl muslimský čečenský satrapa Ramzan Kadyrov, který říká, že Putin je jeho otec? Ten Kadyrov, který prohlašoval: „Muslimové všech zemí, spojte se proti Islámskému státu a Západu!“ Řeknou tito naši islamobijci Putinovi do očí, že je přijatým tatínkem teroristy? Nelze popřít, že značná část bojovníků IS byla právě z Čečenska? A taky, že v Čečensku se to chvěje pod zemí jako nachystaná seismická vlna. Úroveň potlačení čečenské vzpoury ruskými vojsky byla na hranici genocidy. To v sobě Čečenci nesou stále a sotva Rusku zapomenou. Tak znovu: myslí si Zeman a Tomio, že by mělo Rusko se svoji islamistickou zátěží opustit Evropu?Zajímalo by mě také jádro a motivy pašeráků lidí, investujících do této „bohulibé“ činnosti, skrytý podíl některých států na něm, případně oligarchů, spojených s hanebnými zeměmi ve verbířských a převaděčských korporacích. Pochybuji, že je to příštipkářská činnost několika banditů. Bez řádného krytí „shora“.I to, jak rychle a promyšleně byly obviněny úctyhodné neziskové lidskoprávní organizace, svědčí o promyšleném honu na několik much: na jedné straně se vydělají neuvěřitelné peníze, poškodí se politická a mravní pověst těch, kteří překážejí jednoduchému ovládání světa, posílí se pozice autoritářských států, stran a hnutí a v neposlední straně: rozvrátí se ucelený světový systém, zejména evropský.No, neberte to!Pro nás měl imigrantský příběh ještě jeden pozitivní význam: objevili jsme u nás taktického a strategického génia, hodného tradice hejtmana Bedřicha von Zillerguta, popsaného ve výše řečených příbězích vojáka Švejka.Nezapomenutelný je Zillergutův výrok: „Kniha je, pánové, více různě nařezaných čtvrtek papíru, různého formátu, který jest potištěn a sestaven dohromady, svázán a sklížen. Ano. Víte, pánové, co je to klih? Klih jest lepidlo.“Stejně geniálně upozornil nájemník z pražského Hradu na využití dronů v boji s džihádisty. Aktuálnost to mělo jako by tatíček Masaryk legionářům u Zborova poradil, aby užívali pušek, ale dobrá rada drahá, zvlášť od hlavy pomazané. A to pomazané vším možným.I další strategický poznatek přinesla migrantská krize. Začlenění hasičů k odražení masového běženeckého přechodu hranic v hlubokých lesích Šumavy. Hasiči si nedávno prošli zátěžovým cvičením a je nutno konstatovat že odstranění sirovodíkové bariéry na červených trenýrkách zvládli na výbornou.Celkově můžeme říci, že při vysokém mravním, vědomostním a technologickém vybavení našich činitelů není se třeba bát.Nazdar!