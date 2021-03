Vojtěch Bednář

Patrně jste také zaregistrovali fotografie z některých pražských míst, kam masivně vyrazily stovky, možná tisíce lidí na procházku. Možná jste se i vy pohoršovali nad jejich lehkovážností. Pohoršování nic neřeší, protože chyba není v těch lidech. Lidé se chovají účelově racionálně. Účelově znamená s ohledem na své potřeby a momentální situaci, racionálně znamená tak, aby svých potřeb dosáhli. Toto je potřeba mít na paměti, když se díváte na fotografie z pražské Náplavky , kde se za teplého počasí srotily stovky lidí bez roušek, bez rozestupů, zato s pivem. Ruku v ruce s davem šlo faktické otevření restaurací, jinými slovy něco, co se dá nazvat „spontánní rozvolnění“.Můžeme se pohoršovat, můžeme říkat, jak se ti lidé chovají nezodpovědně. Můžeme také volat po represi, chtít, aby je rozháněla policie, ale nic z toho situaci nevyřeší, dokonce ani nezmění. Totéž, co se dělo v Praze, se denně děje v podstatě kdekoli jinde.Pokud bychom měli pojmenovat důvod, proč tomu tak je, jedná se o důsledek. Ti lidé neporušují pravidla proto, aby je porušovali, z nedbalosti ani z protestu. Porušují je proto, že je nevnímají jako závazná. Je to důsledek dlouhého a bohužel velmi negativního procesu. Za této situace nemá smysl snažit se o represi, protože pokud rozeženete jedno spontánní setkání, během krátké doby vznikne několik dalších.Jak dostat lidi z Náplavky? Z pohledu managementu sociální mechaniky má smysl jen a pouze změnit přístup při tvorbě pravidel tak, aby se maximalizovala jejich výtěžnost, a současně umožnit lidem plnit své potřeby – spontánní rozvolnění totiž procházkami po Náplavce a pivem v kelímku nekončí, ale naopak začíná. Jak na to?Je potřeba změnit strategii tak, aby se maximalizoval důraz na dodržování bezpečného chování: respirátory, dezinfekce, rozestupy všude, kde je to jen možné. Je potřeba umožnit provozovatelům služeb, aby byli legálně v provozu a testovali své zákazníky, a současně na ně přenést zodpovědnost za to, že je vše v souladu s požadavky. Je potřeba zrušit omezení, která jsou vnímána jako zjevně nesmyslná, protože nejenže nejsou dodržována, ale také se u nich projevuje tzv., kdy nedodržování nesmyslného opatření vede k nedodržování i těch, která smysl mají. Je potřeba umožnit lidem důstojný, ale především bezpečný návrat do normálního života. Za těchto okolností budou ochotně a hlavně sami bez nutnosti represe dodržovat i velmi přísná opatření. Čím dříve to politici pochopí, tím dříve se pandemie zbavíme.Hezký den.