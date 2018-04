Jan Lipold

Možná vám připadá nemožné, že by se na něčem shodli Miroslav Kalousek, Tomio Okamura, Piráti a Václav Klaus mladší. A přece! V parlamentních lavicích přistál – původem pirátský, jak taky jinak – návrh zákona o vnitrozemské plavbě. A pod ním podpisy nejen všech jmenovaných, ale i několika desítek dalších poslanců a poslankyň. Co se děje, co tak mocně sjednotilo naše politické spektrum? Ano, tušíte správně: alkohol.Oč jde: Z plavebního zákona se mají škrtnout pokuty pro vodáky , kteří splouvají české a moravské řeky pod vlivem anebo rovnou jako slívy. Jde o poměrně běžný úkaz. Někteří „vodáci“ vnímají konzumaci alkoholických nápojů jako významnou, dokonce rozhodující součást zábavy, která z tradice trampského dobrodružství zamířila do turistického průmyslu. Objevily se plovoucí bary a na březích reklamy na Božkov. Horní tok Vltavy sjíždí čtvrt milionu lidí ročně!Za pádlování v opilosti teď hrozí pokuta až 100 tisíc, což je samozřejmě nesmysl a pochybuju, že takovou někdo někdy dostal. Piráti říkají, že chtějí podnapilé vodáky „dekriminalizovat, nikoli legalizovat“, čímž se myslí, že na ně nebudou moci číhat říční policajti, aby jim dali dýchnout a pak je příslušně zkásli.Není mnoho palčivějších otázek života v naší zemi, které by si zasloužily neprodleně legislativně ošetřit. Včera bylo pozdě!Na vodě se bude pít úplně stejně jako doteď (na tom by nic nezměnily ani pokuty), zákon to jen takzvaně posvětí. Stejně tak když se opilá posádka udělá ve šlajsně, bude to její problém a následky ponese sama, to zůstává v platnosti. „Jet vodu“ na český způsob je součástí kulturního dědictví, takže za to nesmí být flastr, to dá rozum.Příště by se politici mohli takhle sjednotit ve jménu dekriminalizace, neřkuli legalizace trávy. Což není pseudoproblém, ale skutečná věc k řešení. Ale to by chtělo víc odvahy než vodácký paragraf.Ahój!