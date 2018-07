Jan Lipold

FIFA se pochlubila, že na probíhajícím mistrovství světa ve fotbale mužů je plných 99,3 procenta rozhodnutí správných. Rozhodnutí rozhodčích. Podle funkcionářů je to zásluhou videa: na minulém šampionátu ještě byla úspěšnost jen 95procentní. Z toho důvodu sílí volání po zavedení videa v politice.Tradicionalisté namítají, že by to narušilo plynulost hry, ke které faktor omylu, boží ruce, vymyšlené penalty a nafilmované pády, simulování, nadržování i neodpískané zákeřné skluzy na stojnou nohu neodmyslitelně patří. Kdežto povzbuzení progresivisté nade všechno staví zájem, aby posouzení situací, jako je pokutový kop nebo seznam do vlády navržených ministrů, bylo objektivní. Byl to regulérní gól, nebo ne? Platí Hamáčkův dekret na zamini, nebo neplatí, protože tam měl být Poche?Nebo: Neříkal v roce 1998 náhodou někdo , že prezident nemůže premiérem navržené ministry vetovat, protože by to bylo v rozporu s článkem 68 Ústavy? Ze kterého prý „jasně vyplývá, že se nemůžeme ptát, kdo se komu líbí a kdo se komu nelíbí."V pochybnostech by stačilo ve známém gestu vykreslit do vzduchu obdélník, a licencovaný videopolitický rozhodčí nabídne hlavnímu na monitoru průkazný záběr. Pravidla vítězí!Vždyť červené karty už se beztak udělují.