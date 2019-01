Jan Lipold

Oficiální anketa o největšího Slováka (mezi Čechy stejná přehlídka proběhla v roce 2005) je v plném proudu. Na Nový rok byl vyhlášen top 100 i desítka finalistů, mezi kterými se rozhodne o vítězi. Český a slovenský žebříček velikánů nabízí několik působivých srovnání. Svorníkem obou bratrských národů je Marie Terezie: jediná osoba, která se dostala mezi 100 největších Čechů (28.) i Slováků (22. místo). Jednou jako královna česká, podruhé z titulu královny uherské. Nebyla to ani Češka, ani Slovenka, což vůbec nevadí. Je skvělé, že Slované vnímají své společné habsbursko-monarchijní kořeny. Největší Čechoslovenka!Historický nedostatek špičkových místních feudálů vysvětluje, proč je dalším korunovaným králem mezi největšími Slováky už jen Matyáš Korvín (očekáváme protestní nótu z Pešti) na 98. místě. Takže anketu nemůže vyhrát někdo jako Karel IV. u nás.Mezi 100 Slováků se kupodivu neprosadila ani Čachtická paní.Zatímco v Česku musel být pro porušení pravidel vyloučen Jára Cimrman, na Slovensku válečný zločinec Jozef Tiso. Dobrý den.Andrej Babiš obsadil 89. místo. Na Slovensku, pozn. red.Za tehdy žijící osobnosti (a politiky) se do české top 10 dostal Václav Havel (3. místo), kdežto na Slovensku v ní jsou zpěvačka Marika Gombitová a cyklista Peter Sagan. Soluňští bratři Cyril a Metoděj, nominovaní do první desítky jako jeden Slovák, by podle mého názoru měli být diskvalifikováni, nebo přeřazeni do kategorie tandemů.Gustáv Husák se též propracoval do slovenské top 10; naproti tomu v českém žebříčku reprezentuje vedení zločinné a zavržreníhodné organizace jménem KSČ až 92. Klement Gottwald; což je adekvátní poměr – pokud se shodneme v názoru, že Gottwald byl devětkrát větší lump než Husák.Jožo Ráž zaujal 16., Daniel Landa 35. místo. Konec hlášení z pop-music. V české stovce jsou dva hokejisti, ve slovenské sedm.A mezi 100 největších Slováků pronikli hned dva sportovní komentátoři. Gabo Zelenay (48.) a Karol Polák (80.). Pamětníci vědí, že po zásluze, protože jsou obory lidské činnosti, kde nám posluchačům slovenštinu prostě neměli brát. V bráně Maier – Panenka – Gól! – Jsme majstri Európy! (Ano, tady se hodnotí umělecký dojem a generační zážitek, nie zväzky ŠtB.)