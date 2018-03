Jan Tománek

“Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých, a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů a cizinci budou chtít práva občanů, a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce, a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie.” To je tak dokonalé, že se k tomu dá dodat snad jediné: Pravděpodobně Sókratés, 400 před naším letopočtem.Náhodou na mě tento starý text vykoukl z deníku, tak jsem se podíval na historické souvislosti, v jakých byl napsán.V té době končil v Athénách zlatý věk demokracie a přišla vláda takzvaných “Třiceti tyranů”. Oligarchická vláda pod vedením Kritiáse a jeho stoupenců. Byla výrazně omezena základní práva lidí, volební právo, byli odstraňováni demokratičtí politici a myslitelé. Stovky jich byli nuceni vypít bolehlav a spáchat tak sebevraždu - a mezi nimi i Sókratés. Následovalo dlouhé období válek a v podstatě pomalý dvěstěletý úpadek a konec starověkého Řecka...Text o demokracii starý dva a půl tisíce let a padá na mě z něj, vzhledem k současnému vývoji u nás a v Evropě, zoufalství, bezmoc a malost lidského života.Jméno Babiše, Zemana a jiných bude zapomenuto stejně jako jméno tyrana Kritiáse - v dějinách nebudou znamenat nic, než jeden řádek textu, ale bohužel v té jedné řádce historie, teď budeme muset všichni pravděpodobně nějakou dobu žít...