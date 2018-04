Robert Vlach

Vydává ji nakladatelství Bizbooks z rodiny Albatros, je krásně ilustrovaná a jmenuje se Velmi osobní kniha o zdraví.

Margit Slimáková: Velmi osobní kniha o zdraví

Tipy na další zajímavé knihy najdete na mém čtenářském blogu Co čtu.

Četl jsem ji dvakrát, v raném a pozdějším draftu, a líbí se mi na ní totéž co na Margit — že vede čtenáře nenásilně a ve zcela pozitivním duchu k tomu, aby přemýšleli o svém zdraví a životosprávě. Margit to dělá lépe než kdokoli jiný v Česku, bez strašení a fackování nástrahami doby jedové. Možná i proto zvolila úplně svébytný styl psaní a namísto učebnicové nudy zabalila vše do příběhů, kterými přibližuje jednotlivá témata. Hejtry tím moc nepotěší, protože spíše než odbornou disputací je kniha popisem osobní cesty k vyváženému životnímu stylu a klíčová doporučení jsou v podstatě úplně mainstreamová. Jenomže v Česku stále velmi potřebná. Pro nás, co Margit roky sledujeme, je kniha zajímavá hlavně tím, že jde poprvé o jakýsi „kompletní balíček“ a zcela jistě tak obsahuje desítky fragmentů, které vám v letité publikační historii Margit jako autorky unikly. Velmi osobní kniha o zdraví je mj. velmi čtivá a přístupná. Bude se číst sama, ať už vám nebo jiným, třeba letos v létě u vody. Margit jako milovnice čistého povětří by byla ráda.