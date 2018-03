Je jaro roku 2007. Jeden obyčejný tatínek se ve svém bytě v moravském městečku právě potýká s elektronickou chůvičkou. Znepokojivý výjev, který v ní omylem zahlédne, odstartuje tak zvanou Kuřimskou kauzu - šílený příběh, který nevěřícně sleduje celá země, aniž by mu kdokoliv dokázal porozumět. Figuruje v něm plejáda nepochopitelných postav a zápletek, utrpení nevinných dětí, několikanásobná proměna dospělé ženy v dítě, náboženská sekta a neskutečná manipulace. Jakkoliv policie celý případ důkladně zmapuje a soudy vynesou rozsudky, stejně to nikdy do celého případu nevnese ani paprsek světla. Záhady a spekulace o skutečných vinících a jejich důvodech zůstávají. Zapomeňme.V zimě roku 2018 vychází v malém komiksovém nakladatelství Lipnik kniha Svatá Barbora. Její autoři - oceňovaní tvůrci Marek Šindelka a Vojtěch Mašek spolu s výtvarníkem Markem Pokorným - se vrací k znepokojivému případu znepokojivým komiksovým dílem. Přirozený voyeurismus rozrušené veřejnosti vkládají do postavy novinářky Andrey a je to právě ona, kdo se stává hlavní hrdinkou příběhu, do kterého nakonec vstoupí fatálněji, než si dokázala představit.Ano, komiks Svatá Barbora není dokument ale fikce. Autoři rozvíjejí příběh, jehož náznaky tehdy zaznívaly v soudních síních, v mnoha rovinách. Sledují nejenom život záhadné Barbory, ale i šíleného skautského vedoucího a členů jeho oddílu bezmyšlenkovitě vykonávajících jeho příkazy, neuvěřitelný psychický nátlak a manipulaci mezi sestrami Mauerovými a přirozeně i soukromí hlavní fiktivní hrdinky Andrey. Ale zkoumají i život a filozofii Oskara Ernsta Bernhardta a Hnutí Grálu a snaží se odpovědět i na všchny hypotetické otázky, které je znepokojují. Jak by se celý příběh vyvíjel, kdyby… Faktů i spekulací je tak moc, až se vám z toho začne vařit mozek.Všudypřítomnou znepokojivost spletitého příběhu prohlubuje i výtvarná stránka díla. Vyvolává neklid a nutí čtenáře přemýšlet nad každým detailem. Co kdyby byl při pátrání důležitý? Skvělý Marek Pokorný kreslí hlavní příběh do nejmenších podrobností včetně writerských značek stojanu zastávky hromadné dopravy či interiérů známého mediálního domu v Karlíně. Každou dějovou linku, každý flashback i hypotézu zpracovává odlišným stylem. A že jich je! Včetně toho, který jakoby kreslí sama Barbora…Navzdory důkladnému analytickému přístupu se nepodařilo autorům vyvarovat se hloupých marginálních chybiček. Třeba na straně 78 je Bernhardtovo jméno zkomoleno dokonce dvěma různými způsoby, takže je tam třikrát napsáno jinak. Pozorného komiksového čtenáře na druhou stranu potěší takové drobné maličkosti, jako je třeba hra s holubem na parapetu na straně 108 či důkladně zpracovaná cesta novinového inzerátu ke své nejdůležitější čtenářce.Komiks Svatá Barbora vznikal údajně dlouhých šest let. Od původního faktického pojetí se časem posunul do roviny čisté fikce. A od původní výtvarnice k již zmíněnému výtvarníkovi. A ten navíc ve svém neukočírovatelném perfekcionismu po sobě celý komiks ještě jednou překreslil. Výsledek je silný, monumentální, sugestivní.Třebaže autoři z komiksu úplně vypustili týrané děti, znepokojivost a dusná atmosféra z knížky sálá. Jak tajemný Čan manipuluje své nebohé ovečky, tak autoři manipulují se čtenářem a jeho rozjitřenými emocemi. A tak se celé dílo se svými protagonisty, tvůrci i čtenáři hypnoticky zauzlovává do nerozmotatelného svazku nití, provazů, lan a drátů. Budeme opravdu ochotní udělat cokoliv, abychom přišli všem záhadám na kloub?