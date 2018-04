Chlápek, kterého osobně skoro nikdo neznal, neskutečně pozitivním způsobem ovlivnil český internet a jeho uživatele. Schovaný za anonymním twitterovým účtem Cvrliky nezištně pomáhal všem statusům šířícím pozitivní energii, toleranci mezi lidmi, dobrou vůli a náladu. Za pár let touto nenápadnou a překvapivě jednoduchou metodou získal bezmála dvacet tisíc fanoušků. I mě si Cvrliky kdovíproč oblíbil. Kromě lajkování a retweetování mi i sám od sebe psal, aby mi radil, jak to udělat, aby moje příspěvky na sociálních sítích dosáhly většího ohlasu. A pak mě chválil, když jsem si podle něj počínal dobře. Třeba, když jsem dostal Novinářskou cenu za kreslené vtipy a na internetu jsem pak od některých obskurních diskutérů dostával sodu “Asi to kreslíš dobře, když to tolika lidem stojí za takové komentáře,” napsal mi tehdy.Pak mě vyzval, abych přispěl na jeho blog Toleranceplno. Napadlo ho, že by můj příspěvek mohl být narozdíl od všech ostatních jenom kreslený. Taky měl zájem o moje ilustrace k dalšímu projektu Láskyplno. Odmítl jsem. Neměl jsem na to zrovna čas ani myšlenky. On to pochopil a dokonce projevil radost nad tím, že se mi s mými kresbičkami tak daří.“Být zaneprázdněný krásnými věcmi je lepší než dělat něco s nechutí a jen pro peníze,” poznamenal.“Dělat krásný věci pro peníze je vždycky lepší než dělat ošklivý zadarmo," napsal jsem mu na to.“To tweetni :)) To bude mít úspěch :))” odpověděl mi.Ani to jsem tehdy neudělal. Tak až teď. Když už tu Cvrliky není. A všem, kteří jsme ho měli rádi tak, jak jen jsme schopní mít rádi někoho, koho jsme osobně nikdy nepoznali, nám najednou strašně chybí. Pokud vím, svou soustrast veřejně vyjádřili třeba novinář Veselovský, moderátor Mareš, sporťačka Vymětalíková, fotbalový trenér Holoubek nebo politik Kalousek. Na člověka, který z přirozené skromnosti nikdy nevystoupil z anonymity za svými pozitivními aktivitami v jakési vesničce na Uherskohradišťsku, obdivuhodný výkon…Když se vrátím k tomu legračnímu citátu o dělání pěkných věcí pro peníze, musím konstatovat, že přesně takhle se Cvrliky na internetu nikdy nechoval. On totiž dělal všechny hezký věci zadarmo.Tu ilustraci o toleranci a lásce jsem nakonec taky zkusil. A uvědomil jsem si při tom, že jsem se přece vždycky snažil kreslit tak, aby všechny moje obrázky byly o toleranci a pozitivní náladě . A ty jsi to věděl, viď, Rosťo?