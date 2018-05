Nikdo soudný si nemůže myslet, že Izrael dovolí Íránu vybudovat podél svých hranic vojenské základny, umožňující mu ohrožovat jeho území raketami země-země, útočnými bezpilotními letadly a opatřit je vzdušnými obrannými systémy. Pokud Írán od jejich budování neustoupí, Izrael je vojensky zničí. Také brzy po ohlášení Donalda Trumpa o odstoupení USA od jaderné dohody s Íránem, Izrael podnikl první preventivní údery na írácká vojenská zařízení v Sýrii. Íránci na oplátku provedli odvetný raketový útok na Golanské nížiny a sever Izraele. Dnes už málokdo pochybuje, že mezi oběma zeměmi začíná horká forma války. Její aktuální průběh lze sledovat na Twitteru a na webu Írán se nedostal do válečného křížku jen s Izraelem a USA, ale druhou válku vede se Saúdskou Arábií a jejími spojenci. Jde v ní o to, která větev a potažmo která země bude vládnout celému Islámu. Zda to bude sunnitská Saúdská Arábie, nebo šíitský Írán.Američané si udělali simulaci následků, které mohou očekávat, zaútočí-li Izrael na Írán. Pracovali se scénářem, že Íránci v odvetě za izraelský útok zasáhnou svými raketami americké válečné lodě. Američané na něj odpovědí útokem svých raket na íránská jaderná zařízení. Simulace posílila a potvrdila obavy, že izraelský útok na íránská jaderná zařízení a následný protiútok Teheránu by měl nepředvídatelné a nekontrolovatelné následky a zavlečení USA do konfliktu je nevyhnutelné. Simulace ukázala, že v případě širšího regionálního konfliktu v něm mohou najít smrt stovky amerických vojáků. Logické je, že do války budou vtaženi i spojenci USA? Zajímavé bude sledovat, jak se zachová Turecko se svou druhou nejsilnější armádou v NATO. Zůstane po boku Íránu, nebo přestoupí do amerického tábora? Co Egypt s nejsilnější armádou na Středním východě? Jak se zachovají Němci, Francouzi, Angličané?S jakým scénářem počítá Rusko? V Izraeli žije více než jeden milion ruských židů, takže Rusko musí brát v úvahu i jejich zájmy. Vladimír Putin také nemůže nevzít v úvahu názor vlivné ruské židovské lobby. Rusko ve svém scénáři počítá s konfliktem Izrael – Írán, ale nechce se do něj vojensky nechat vtáhnout. Svoji roli vidí jako mediátor sporu. Ví, že je jednou z mála zemí, která má otevřené dveře k vládám obou stran sporu. Nenapadne-li Izrael žádná ruská vojenská nebo civilní zařízení, Rusko zůstane neutrální. Rusku naopak může válka přinést velké zisky, v důsledku zvýšení příjmů z ropy. Díky válce se jí bude těžit méně a její cena hodně vzroste.Co Čína, jako třetí velmoc? Jak ta se do konfliktu zapojí? Nastane válka regionálního či nadregionálního rozsahu? Zasáhne válka mezi šíity a sunnity i Evropu? Zatím více otázek než odpovědí!A s jakým scénářem počítají Češi? Jsou dobře připraveni na případnou válku? Upřímně řečeno nevím, protože žádný není nikde k nalezení. Zřejmě vyčkávají, až jak se věci vyvinou. Jak ukazuje specializovaný server na prodej hrobů a inzertní server Hyperinzerce , jejich nabídka je dost omezená. Víme přitom, že nouzové zásoby jídla by teď Česku v případě války vystačily u některých potravin na něco málo přes den, u jiných maximálně na tři dny, takže Čechům hrozí reálně hladomor. Co hůře, bude chybět i voda. Náš organismus rozhodně není připraven na pití vody z řek a kaluží. Kdo z laskavých čtenářů ví, kde jsou v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě a dalších městech pitné prameny potoků? Víte, kde uhasit žízeň, pokud byste nechtěli pít přímo z Ostravice nebo Vltavy? Máte doma filtry na vodu? Víte co udělat, abyste přežili? Znáte zkušenostmi našich předků ( ZDE )?