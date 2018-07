Jiří Paroubek



Parlamentní vyšetřovací komise, které byly ustaveny v minulosti k nejrůznějším otázkám, skončily vesměs s trapnými závěry. Vlastně nebylo zjištěno nic, respektive, nebylo zjištěno nic nového. Ale přece. Tu a tam stojí za to otevřít některé staré skříně a pěkně provětrat šaty, nebo spíše hadry, v nich. Něco podobného uchystala parlamentní vyšetřovací komise zřízená z iniciativy Pirátů a hnutí ANO k problematice privatizace OKD a ke zjištění okolností jejího krachu. Chci jen předeslat, že odborníci, které skutečně považuji za ekonomické experty, odhadují, že Bakala se svým společníkem z firmy OKD, dokázali během let svého vlastnictví této společnosti, z ní vytáhnout 100 – 120 mld. korun. S takovou hromadou peněz samozřejmě vzrostla Bakalova faktická moc až do nebes, i když je Bakala dnes v situaci, kdy si s ním slušný člověk jen těžko sedne k jednomu stolu....Ke včerejšímu zasedání komise přišla zajímavá reakce od mluvčího miliardáře a bankrotáře v jedné osobě, Zdeňka Bakaly, který se snažil vnést do vážného případu trochu legrandy. Tvrdil, že Z. Bakala dlouhodobě užívající „poctivě“ vydělané desetimiliardy v sídle na břehu Ženevského jezera, prý pozvánku na zasedání komise neobdržel. Předseda komise, Pirát Černohorský, by musel být úplně padlý na hlavu, kdyby si od své administrativy, která zajišťovala pozvání na komisi, nenechal předložit potvrzení o tom, že pošta s pozvánkou do datové schránky Bakaly skutečně došla a byla otevřena. A že Vladimír Bystrov z firmy Bison & Rose s pravděpodobností hraničící s jistotou, jen mlží. Nebo i vědomě lže. Bakala tedy zřejmě úředně pozvánku na komisi dostal, jen se mu nechtělo nebo nehodilo dorazit. Tolik tedy k proškolení členů poslanecké komise ze strany Bakalova mluvčího Bystrova.Bylo by opravdu zajímavé, kdyby bylo možné naplnit přání některých členů komise a dopravit Bakalu k výslechu ve sněmovní komisi policejním postrkem. Obávám se ale, při známé nepružnosti švýcarských úřadů ve věcech, na kterých nemají zájem, že Bakala se bude muset dopravit sám bez policejní asistence.Přiznám se, že je smutné, že jsem si uvědomil některé Bakalovy významné vazby na politické elity právě až na základě vyjádření Vladimíra Bystrova mluvčího Bakaly a současně společníka vlivové agentury Bison & Rose. Ano, je to tatáž agentura, jejíž zakladatelé, pánové Růžička a Bis, měli velmi blízko ještě nedávno k premiéru Sobotkovi a také k ministru vnitra Chovancovi. Růžička byl u Chovance jako jeho zřejmě klíčový poradce dokonce oficiálně zaměstnán. Nyní Růžička pobývá v Kanadě a očekává věcí příštích.Takže konstatuji, že zde existuje přímá vazba mezi Bakalou a Bison & Rose a nejspíš i z toho vyplývající zájmové společenství. Je známé, že další z kmotrů, tentokrát bývalého premiéra Sobotky, Radek Pokorný, měl a zřejmě stále ještě má velmi blízko k Z. Bakalovi. To znamená, že je zde přímá linka kmotrů ČSSD: Bisonů a Pokorného k Bakalovi, sahající na druhé straně až k bývalému vedení ČSSD, tedy k tandemu Sobotka - Chovanec.Pokud jde o českou pravici, tam to měl Bakala úplně jednoznačné. Finančně podpořil otevřeně ve sněmovních volbách roku 2010, a to v řádech desítek miliónů, strany pravice: ODS, TOP 09 a Věci veřejné - a ukul tak budoucí pravicovou koalici, - která dokázala seriálem svých přehmatů a korupčním chováním a svou neschopností zkompromitovat na dlouhou dobu celou českou pravici. Bakalovo marketingové zázemí před volbami v roce 2010 sloužilo především české pravici, včetně jasně pravicově orientovaných Hospodářských novin. Bakalovi se tato sázka na oslabení ČSSD ve sněmovních volbách v roce 2010 a naopak na pravici, bohatě vyplatila. Nebyl například nucen splnit svůj veřejný příslib, že umožní odprodej hornických bytů OKD jejich nájemníkům za velmi okasní ceny. Prostě nic mu nebylo svaté, ani vlastní veřejné sliby. Za pozdější prodej více než čtyřiceti tří tisíc bytů OKD za tržní ceny se odhaduje, že Bakala získal 20 – 25 mld. korun výnosu.Jinak řečeno, Bakala měl zaháčkovanou prakticky celou českou politickou elitu, s výjimkou komunistů a mé osoby, což byl také jeden z hlavních důvodů neuvěřitelně štvavé antikampaně, která proti mně byla vedena před sněmovními volbami v roce 2010. Vzhledem k tomu, že jsem tehdy neměl na rozdíl od A. Babiše svá vlastní média, musel jsem nutně v tomto nerovném boji s Bakalou spol. podlehnout. Nicméně, tehdejší "můj" volební výsledek při volbách do sněmovny v květnu 2010 (přes 22 %) by dnes ČSSD stavěl do pozice druhé, spolu s hnutím ANO zdaleka nejsilnější politické strany v zemi. Jak jen se časy mění.Z. Bakala, pomocí svého vlivu přes převodové páky Pokorného a Bisony na nejvyšší špičku ČSSD, pomohl významně oslabit demokratickou levici.