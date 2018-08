Jiří Paroubek

Miliardář a zkrachovalý uhlobaron Bakala dlící většinu času ve své rezidenci na břehu Ženevského jezera, se odmítl zúčastnit výslechu před parlamentní vyšetřovací komisí. Ta vyšetřuje okolnosti privatizace a také bankrotu důlní společnosti OKD, jejímž byl Z. Bakala spolumajitelem. Podle odborných odhadů se má za to, že Bakala se svým společníkem vydestilovali za léta svého působení v OKD od roku 2004 částku mezi 100 – 120 mld. korun. Tuto částku ovšem nenechali, aby „pracovala“ formou nových investic v nebohatém regionu republiky na Ostravsku, ale převedli ji vesměs do zahraničí. A Bakala ještě republiku halasně pomlouval v zahraničních médiích, že „musí“ investovat mimo ČR proto, neboť tato země, kde nabyl z ničeho pohádkového bohatství, je prý zkorumpovaná. Je otázka, zda je více zkorumpovaná, nežli země, ve kterých Bakala „své“ desítky miliard investoval.S Bakalou dlouhodobě spolupracuje marketingová firma Bison & Rose. Je to tatáž společnost, která dlouhá léta radila jak na to, podle zásady „Radili Němcům a prohráli válku“ v mediální oblasti také Sobotkovi a Chovancovi. Po roce 2010, kdy Bison & Rose ovlivňovala marketing ČSSD, šly volebni výsledky této strany zu grunt, až se zastavily v říjnu 2017 lehce nad 7% hlasů. Bison & Rose je jistou spojnicí mezi Bakalou na jedné straně, s ním spolupracujícím advokátem Radkem Pokorným (osobním přítelem bývalého premiéra Sobotky) a Sobotkou a Chovancem na straně druhé. Bakala před volbami v roce 2010 inspiroval finančním darem 28 mil. korun volební rozpočty tří pravicových stran: ODS, TOP 09 a Věcí veřejných, které později utvořily vládu, jíž se v zasvěcených kruzích říkalo Bakalova. A Bakala sám se chlubil zhruba rok po sněmovních volbách v roce 2010 v monstrózním rozhovoru v MFD, že on to byl, kdo zabránil tomu, abych se znovu stal českým premiérem. „Jeho“ vláda se mu ovšem moc nepovedla. Tahanice a hádky v rámci vlády, neschopnost premiéra řídit vládu, kabelková Nagyová, korupce a hanebný konec vlády po dodnes nevysvětleném zásahu těžkooděnců, kteří vtrhli do Úřadu vlády jako do peleše lotrovské. Prostě celosvětová ostuda, která Českou republiku přivedla k ekonomické stagnaci a otevřela cestu populistické straně Andreje Babiše dokořán. Každý soudný člověk musel před volbami v roce 2010 vidět, že česká pravice není schopná vládnout, ale obrovské nasazení finančních prostředků a také pouličního teroru (fyzické útoky na představitele ČSSD ve volební kampani, mající za následek faktické ukončení kampaně ze strany ČSSD), tehdy vedly k vytvoření vlády pravicové většiny, vlády Bakaly, Janouška a Hrdličky. Bakala měl tedy naprostou většinu lídrů parlamentních stran tak říkajíc pod palcem. Dnes kňučí strachy a bojí se přijít před parlamentní komisi, protože mu těžko kdokoli z členů této komise, včetně reprezentantů ODS a TOP 09, může projevit veřejně náklonnost. A tak obstruuje. Uvidíme, zda si stát dokáže vynutit svůj zájem, kterým je dopravit nejvýznamnějšího svědka v celé kauze před parlamentní komisi. Celá republika bude přihlížet tomu, zda člověk, který si dokázal koupit velkou, ba rozhodující část někdejší tzv. politické elity země, může i dnes bránit výkonu vůle sněmovní komise. Pokud se mu to podaří, kde by byla rovnost občanů před zákonem? Nezbývá nežli čekat, zda stát prosadí svou vůli anebo se mu bude Bakala ze svého sídla na břehu Ženevského jezera smát, až se bude za břicho popadat.Jiří Paroubek