Miroslav Žák

Je to asi měsíc, kdy skupina mladých lidí donutila komunistického poslance Zdeňka Ondráčka, který se jako člen pohotovostního pluku aktivně podílel na potlačování předlistopadových demonstrací disidentů, aby odstoupil z vysoké parlamentní funkce, do které byl po několika marných pokusech přece jen s pomocí hnutí ANO zvolen. Zdeněk Ondráček byl v době, kdy byl čelenem pohotovostního pluku mladým mužem kolem dvaceti let a k tomu i jeho oponenti přihlíželi. Bylo zcela zřejmé, že mu, zvláště díky jeho doktrinářské výchově, nemusely být zřejmé všechny souvislosti. A někteří jeho kolegové z pohotovostního pluku také projevili lítost, že se nechali komunistickým režimem zneužít proti lidem, místo aby potírali kriminální činnost.Ne tak Zdeněk Ondráček. Ten dodnes prohlašuje, že se nemá za svou činnost u pohotovostního pluku proč stydět, a tedy ani za potlačování protikomunistických demonstrací. A tento člověk byl zvolen do jednoho z nejvyšších orgánů Parlamentu ČR, který má dohlížet na policii.To vyvolalo obrovskou bouři nesouhlasu ve společnosti, a zvláště mezi mladými lidmi vznikla iniciativa „Milion chvilek pro demokracii". A úspěch se, díky Bohu, dostavil. Stejná skupina lidí svolává na dnes, tj. na 9. 4. 2018 do 40 českých měst aktuální protest proti Andreji Babišovi.