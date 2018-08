Jiří Dolejš

null

Současné tažení proti „neziskovkám“ je projevem neúcty k dobrovolnické práci, k svobodným občanským aktivitám zdola. Masivní seškrtání prostředků pro občanský sektor by nás vracelo civilizačně zpět. O neziskovém – či občanském - sektoru se mluví často příliš lehkovážně a nekoncepčně. Ve všech vyspělých zemích je důležitou a podporovanou složkou. Přitom nejde o nijak obří částky.Stát, kraje, obce a státní fondy neziskovkám v souhrnu poskytly dotace přes 16,5 mld korun. V roce 2016 putovalo cca 85 % z celkové částky udělované státem neziskovkám do resortů MPSV a MŠMT. Takže úkol není škrtat, ale tak maximálně lépe kontrolovat a racionalizovat.Je přitom třeba brát potaz, že občanské organizace také nefinancují jen granty a dotace, získávají peníze i z darů, něco málo i z vlastní činnosti či členských příspěvků. Organizací daného typu je sice asi 120 tisíc, ale zaměstnávají asi jen 50 tisíc pracovníků - nejvíce je těch malých spolků, co se věnují zájmové činnosti, stojí na aktivitě dobrovolníků.Patří sem např. takové jako Horská služba, dále různé o.p.s., nadace, příspěvkové organizace atp. A útoky populistů na práci „neziskového sektoru“ vypadají jako snaha nahradit státní byrokracií či ziskovým privátem.Absurdní je i vyrábět účelové seznamy nežádoucích neziskovek. Žádné ideologické kádrování by nemělo sloužit rozhodování o financích a je teď jedno jestli někomu vadí Děti země, někomu Člověk v tísni a někomu třeba Diakonie.Bohužel dosud neproběhly na toto téma mezi občanským sektorem a vládou žádné diskuze. Vláda má k podobným účelům zřízen svůj poradní orgán - Radu vlády pro nestátní neziskové organizace.Seškrtat peníze pro tak důležitou oblast až na polovinu může být pro neziskovky likvidační. Pokud je způsob udělování grantů neefektivní, je třeba zamyslet se nad jiným způsobem financování občanské společnosti.Komerční rozhodování o službách neziskového sektoru ale účinnější nebude. Role občanské společnosti netkví také jen v poskytování neziskových služeb. Je to pestrý odraz života zdola, tuto škálu zájmů nelze reglementovat byrokraticky. Zpochybňováním občanské společnosti a jejím omezováním bychom se vraceli v civilizační škále zpátky. A to jistě nechceme.Publikováno na www.denikreferendum.cz