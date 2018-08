Jiří Paroubek

Zdeněk Bakala, zkrachovaný uhlobaron a někdejší majitel OKD, ze kterých se svým společníkem dokázal během svého tamního působení po roce 2004 vydestilovat podle odhadu 100 až 120 miliard Kč, se vzbouřil. Odmítl se zúčastnit výslechu parlamentní vyšetřovací komise věnované privatizaci a krachu důlní společnosti OKD. Prý proto, že by celá věc byla zneužita politicky v právě probíhajícím soudním procesu.To, že Bakala najednou ztratil odvahu dostavit se před poslance a jejich komisi, je příznačné. V době, kdy měl pod palcem prakticky celou politickou elitu – s výjimkou komunistů a mé osoby – byl jiný kabrňák. Připomeňme jen, že byl sponzorem ODS, Top 09 a Věcí veřejných před parlamentními volbami v roce 2010. Tehdy věnoval těmto třem politickým stranám pravice v souhrnu (tedy oficiálně) téměř 30 mil. Kč na jejich volební kampaň. A chlubil se v rozhovoru v MFD o rok později, jak je rád, že zabránil tomu, abych se stal českým premiérem. Pravicová vládní koalice byla opravdu především jeho dítětem. Kromě toho jej ale vázaly přátelské a obchodní vztahy s jedním z hlavních lídrů české pravice Schwarzenbergem. On a Schwarzenberg spolu před lety privatizovali za celkem nechutných okolností státní podnik Becherovka a jeho přeprodejem francouzské firmě Pernod Ricard získali zřejmě desítky milionů korun zisku. Chlapci si pěkně omočili zobáčky.Dodnes Bakala zůstává financiérem Knihovny Václava Havla a zaměstnavatelem zkrachovaných politiků typu M. Žantovského, který tak rád mluví o politickém odkazu V. Havla. A Žantovskému vůbec, ale vůbec nevadí, že Bakalovy peníze, které konzumuje jako výkonný ředitel Knihovny Václava Havla od 1. 9. 2015, nechutně smrdí. Žít se prostě musí....A teď se panu Bakalovi najednou nechce před sněmovní komisi. Asi proto, že by byla příliš objektivní....Předseda komise Pirát Černohorský se vyjádřil, že je možné pohnat Bakalu před komisi policejním postrkem. To bude krásné divadélko, o tom nelze vůbec pochybovat. Uvidíme, jak se k tomu postaví Švýcaři (Bakala žije ve vile u Ženevského jezera). V případě Koláčkovy skupiny švýcarská justice projevila razanci přímo neslýchanou. Uvidíme, jak bude reagovat na Bakalu, kde je celá věc ještě mnohem jasnější. Zkrátka, nelze si než přát, aby Bakala byl dopraven před sněmovní komisi, aby vypovídal. Aby např. vypovídal také o svých vazbách na lídry pravice, které jsem již výše naznačil, a také na Radka Pokorného a Bohuslava Sobotku a jeho Bisony, tedy agenturu Bison & Rose, která Bakalu zastupuje mediálně i nyní. Prostě na Bakalu je potřeba si posvítit. A to já před senátními volbami v Ostravě také udělám.Jiří Paroubek