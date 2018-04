Martin Mašát

null

Opět se stalo, co všichni vědí již dlouhodobě. Centrální banka má hlídat inflaci a k tomu potřebuje, co nejlepší prognózu jejího vývoje. Bohužel, prognóza centrální banky byla zas zcela mimo realitu. O to smutnější je, že se pomocí těchto čísel řídí její měnová politika. Již jsem několikrát psal, že průměrná odchylka prognózy ČNB od skutečnosti je dlouhodobě přes půl procenta, což u čísla, které se pohybuje nad nulou a maximálně do 4 % (mimo jsme byla jen v extrémním roce 2008) ohromná chyba. U odhadu inflace za rok či rok a půl je to již naprostá střelba s odchylkou přes procento.Odhadovaný pohyb inflace je dán plnou čarou na grafu výše, a čím světlejší rozpětí, tím menší pravděpodobnost, že tam inflace bude. Překvapivě, současná hodnota inflace byla podle centrální banky tak málo pravděpodobná, že málem vypadla z odhadovaného rozsahu. Byla tu vlastně jen 5% možnost, že by inflace mohla být nižší. To je jako byste řekli, že Váš odhad ceny mléka je něco mezi 2 až 40 korunami. Určitě se trefíte, ale že byste byl analytický vizionář, to asi ne. A asi Vám to moc neřekne o tom, s jakou cenou mléka máte počítat.Jak je vidět, kroky centrální banky jsou sice podložené prognózou, ale ta měří bůh-ví-co. Pak se není čemu divit, že zde probíhají měnová rozhodnutí, tak jak probíhají. Viz smutné intervence, které rozhodily ekonomiku a pomohly preferovaným subjektům na úkor ostatních a nyní způsobují obrovské ztráty. O správném načasování pohybu základní sazby lze také s úspěchem pochybovat. Neříkám, že bankovní rada má každé rozhodnutí špatné, ale ohánět se prognózami, které každé čtvrtletí potvrdí, jak jsou špatné, jí dlouhodobě nedělá dobré jméno.Co by se asi dělo, kdyby tentokrát odchylka prognózy nebyla nahoře, ale dole? Přesné by to bylo podobně, protože ČNB střílí nad pod, ale zásadně daleko. V případě prognózy kolem 1,2 % by asi naše měnová politika vypadala jinak a přitom jde o stejnou chybu. Asi by úroky nebyly 0,75 %, ale stále by se pohybovaly kolem nuly. Úroky z hypotéčních úvěrů by utočily na svá minima. Kurz koruny by byl mnohem slabší a Česká republika by skrze centrální banku nepočítala stomiliardové ztráty. Ceny dluhopisů by byly o několik procent výše a konzervativní klienti včetně důchodců by neplakali nad vývojem jejich úspor.Další inflační prognózu ČNB vydá začátkem května. Tam už bude mít centrální banka plno nových informací o tom, že se opět netrefila a sníží odhadovaný vývoj inflace. Za 1. čtvrtletí nebude číslo kolem 2,5 % ale 1,9 % a za druhé čtvrtletí bude ČNB prognózovat inflaci na úrovni 2 %. Pojďme si zkusit tipnout, jestli se prognózou vyrovnáme naší centrální bance. Zkuste přidat Váš „expertní odhad“ inflace za duben (březen byl 1,7 % meziročně a poslední čtvrtletí v průměru 1,9 %). Ale pozor není inflace jako inflace! Skutečnost je vždy originální a vždy analytiky překvapí.Aby byl průzkum zajímavější, pojďme odhadnout cenu mléka. Aktuální průměrnou cenu pasterovaného polotučného mléka za únor 2018 spočítal Český statistický úřad na 20,55 korunách za litr. Ke konci roku to bylo 20,32 Kč/l a před rokem v únoru dokonce 19,35 Kč/l. Tady vidíte, že inflace u mléka byla dokonce 6,2 % oproti průměrné kolem 1,8 %.Výsledky budou počátkem května. Držím Vám a centrální bance palce s prognózou!