Miroslav Žák

Publicista, IT odborník, šéfredaktor a vydavatel obnoveného vzdělávacího portálu Vhled. Narozen 1948, v době komunistického režimu pracoval v oblasti informačních technologií. Začátkem devadesátých let působil jako samostatný redaktor Vzdělávací redakce Českého rozhlasu. Během devadesátých let vytvořil řadu zajímavých vzdělávacích pořadů pro Český rozhlas a scénářů k dokumentům České televize. Učil také na základní i střední škole (matematiku a základy společenských věd). Napsal dvě knihy Tajemství Turínského plátna, která vyšla několikrát (naposled v Mladé frontě roku 2008). V nakladatelství Grada v edici „Začínáme programovat“ vyšla roku 2002 jeho kniha XML – podrobný průvodce začínajícího uživatele.