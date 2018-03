Václav Hořejší

Stále více se mi zdá, že žiji v nějakém absurdním světě, ve kterém, jak říká klasik, „doba vymknutá z kloubů šílí“. Jak je možné, že po vražedném útoku nervově paralytickou látkou ve Velké Británii následuje okamžitě,obvinění, prezentované jako zcela nezpochybnitelné, že za tento zločin nese zodpovědnost ruská vláda, resp. prezident Putin? Z Londýna je vypovězeno 23 diplomatů, americká delegátka v OSN říká, že jde o první útok chemickou zbraní na NATO v dějinách, zaznívají další prohlášení, která vypadají téměř jako příprava k vyhlášení války.Jak to, že nejprve neproběhne normální vyšetřování? Existuje přece řada možností, kdo to mohl spáchat? Nezdá se mi pravděpodobné, že by Rusové (Putin) byli tak hloupí a něco takového by nařídili provést jen proto, že jedna z obětí byl bývalý ruský špión, který přeběhl na druhou stranu, strávil několik let v ruském vězení a pak byl vyměněn za ruské špióny.Jak je možné, že se západní politici chovají takto nezodpovědně hystericky? Dočkáme se snad opakování scénáře podobného vypuknutí 1. světové války, která vypukla v důsledku naprosto šíleného chování tehdejších mocnářů a politiků?Jedním z mála západních politiků, kteří projevili rozumný názor je Jeremy Corbyn ; zaplať Pánbůh aspoň za tuto „bílou vránu“. Ale i on řekl, že to vyhoštění ruských diplomatů schvaluje…Celkově musím říci, že se mi stále více příčí ta čím dál tím intenzivnější protiruská kampaň, jejíž motivaci a cíle nechápu (jediné, co mě napadá, že se to velmi hodí onomu proslulému vojensko-průmyslovému komplexu…). Vezměme si třeba to údajné ruské zasahování do voleb v různých státech (prý i do českých prezidentských, jak bohužel ke své škodě tvrdil jeden kandidát): nepochybuji, že se Rusové zdatně činí v oblasti internetové propagandy, věřím, že skutečně existují ty „trollí farmy“ chrlící různé více či méně zkreslené, nebo i zcela vylhané zprávy. Ale může opravdu někdo věřit, že toto je významný důvod, proč převážně chudí a nespokojení voliči v USA, Velké Británii (brexit) či v Česku volili tak, jak volili? A nesnažíme se naopak my, tedy „Západ“ ovlivňovat dění v Rusku, ale i v jiných zemích? Nepodporujeme tam nejrůznější opoziční skupiny a hnutí? Pokud na tom nevidíme nic špatného (a ani já proti tomu nic nemám, pokud se nejedná o podporu nějakých násilníků), pak bychom neměli přehnaně reagovat ani na podobné aktivity jiných.Je nesmírná škoda, že nebyla využita historická šance k odstranění nepřátelství mezi Západem a Ruskem po skončení studené války. Je přece zřejmé, že Rusko už není tím opravdu hrozivým nepřítelem vyzbrojeným kdysi docela přitažlivou ideologií se světovládnými ambicemi – je to jen více méně normální kapitalistický stát hájící své více či méně legitimní zájmy, ve kterém jsou lidé mnohem svobodnější než v někdejším SSSR.Vina je určitě na obou stranách (netroufám si posoudit, kde větší – spíše bych řekl, že na té naší straně), ale cena, kterou za to platíme, je obrovská – utrácíme gigantické sumy peněz na zbrojení v době, kdy takové prostředky zoufale chybějí na řešení opravdu palčivých problémů dnešního světa…