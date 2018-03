Václav Hořejší

Nedávno jsem zde publikoval článek , ve kterém jsem se pozastavoval nad tím, že britská premiérka bez jakýchkoli důkazů obvinila Rusko, že se na britské půdě pokusilo zavraždit bývalého ruského dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dceru pomocí vysoce toxické chemické látky. Překvapilo mě, že na tento článek reagoval na serveru Novinky.czčlánkem s titulkem „”.Hned v úvodu pravil, že “Pan Tomský pak ještě sděluje, že “”, čímž chce zřejmě říci, že k veřejnému vyjádření názorů na aktuální záležitosti více či méně politického charakteru mají oprávnění pouze diplomovaní politologové.Na podobné výroky jsem zvyklý u anonymních diskutérů pod mými články, ale od známého veřejného intelektuála je to pro mě. Nemohu je ovšem nechat bez odezvy a tak jednotlivé pasáže jeho článku okomentuji:Pokud vím, do Velké Británie se uchýlilo velké množství Rusů, kteří v divokých 90. letech pochybným způsobem získali velké majetky a uprchli s nimi do zahraničí, neboť jim hrozilo trestní stíhání v Rusku. Řekl bych, že takovíto lidé bývají terčem různých kriminálníků, kteří si s nimi chtějí vyřídit účty, nebo se chtějí jejich peněz zmocnit. Očekával bych, že ona úmrtí by v tak vysoce civilizované zemi, jakou nepochybně je Velká Británie, byla řádně vyšetřena a zavinění cizí osobou objasněno. Jsou prosím takovéto informace k dispozici? Jistě je i možné, že některé z těch lidí připravili o život nějací ruští agenti, ale pouhé takovéto podezření je pro mě, na rozdíl od Vás, zcela nedostatečné.Ano, v tomto případě byly indicie skutečně silné, byli dva jasně podezřelí, které ale Rusko nevydalo. Kdyby v nynějším případě byly podobně silné indicie, neřekl bych ani ň, resp. bych se nad takovým zločinem a jeho pravděpodobnými strůjci rozčiloval.Skutečnost je taková, že Jegor Gajdar (neoficiální Putinův poradce) zemřel o 3 roky později (9.12.2009) na plicní edém způsobený srdeční ischemií. Jak Putin tak Medvěděv se o něm v kondolencích vyjádřili mimořádně pozitivně.Prosím pana Tomského, aby mi dal odkaz na tento zákon, který podle něj legalizuje vraždění v cizině. Též prosím o vysvětlení, proč ty „poslance“ dává do uvozovek.Též prosím o věrohodné odkazy.Pan Tomský má evidentně nějaké velmi speciální zdroje informací. Pokud vím, doposud existují jen nejrůznější dohady o povaze té otravné látky (plyn? prášek?). „Novičok“ je označení velké skupiny (možná až několik stovek derivgátů) organofosfátových inhibitorů životně důležitého enzymu acetylcholinesterázy, které mohou mít různá skupenství. Tento typ sloučenin rozhodně není něčím tak výjimečným, že by je uměli uvařit pouze nějací „chemičtí mágové“ v nějaké tajné ruské (resp. před více než 30 lety sovětské) laboratoři – pokud by bylo zapotřebí, svedl by to kdejaký schopný organický chemik. Ostatně v našem tisku se objevilo vyjádření velmi kompetentní osoby , že se tyto sloučeniny pro výzkumné účely v gramových kvantech vyráběly i u nás (smrtelné dávky jsou nanejvýše miligramové…).Dohady existovaly i o tom, jestli ta látka byla v nějaké nádobce, kterou Skripalova dcera přivezla z Ruska, nebo jestli byla v klimatizaci Skripalova auta (nebo jestli to bylo ještě nějak jinak). Podle dnešního oznámení vyšetřovatelů zločinu byla dotyčná látka v nejvyšší koncentraci nalezena na vstupních dveřích Skripalova obydlí (kam ji tedy zřejmě někdo nastříkal).Pan Tomský by nám rozhodně měl prozradit, kde získal informaci o té nyní fungující „tajné laboratoři chemických zbraní v Rusku“.Podle mého názoru je velmi pravděpodobné, že vzorky těchto látek se z těch sovětských vojenských laboratoří a skladů v chaotických 90. letech dostaly ilegálně do různých rukou. Je docela pravděpodobné, že je měly, resp. mají i tajné služby různých států, hlavně těch postsovětských.Já, ale i mnozí další alespoň minimálně kriticky uvažující lidé, včetně jednoho z nejvýznamnějších britských politiků (J. Corbyn), řady německých politiků a komentátorů , našeho předního bezpečnostního experta Andora Šándora , zkušeného diplomata Jaromíra Novotného ,atd. jen chceme alespoň nějaké věrohodné indicie, že ten zločin byl skutečně spáchán na pokyn nějaké ruské instituce (prezidenta, vlády, FSB?). Existuje totiž řada jiných, podle mě pravděpodobnějších možností – přečtěte si, co na toto téma před pár dny výborně napsal Václav Žák Považuji za zcela absurdní, že by to Putin udělal proto, aby si zlepšil vyhlídky ve volbách (jednak dobře věděl, že výrazně vyhraje, a za druhé pan Tomský jistě ví, že i kdyby nevyhrával, tak by si to zfalšoval, že?). Pro mě je daleko pravděpodobnější, že to udělal někdo, kdo chtěl Rusko poškodit – nebudu spekulovat kdo, je jich dost... Je smutné, že mnohým lidem podobného ideologického nastavení jako A. Tomský stačí jen slepá víra v to, co říkají někteří britští představitelé (a stačí jim i po slavné lekci s iráckými zbraněmi hromadného ničení, které mohly za 45 minut zničit Londýn). Prostě jak řekla před časem jiná veřejná intelektuálka:. A někdy v roce 1967 nebo 68 kritizoval jakýsi komunistický tajemník (J. Hendrych?) tehdejší svobodomyslné novináře za „buržoazní objektivismus“ a žádal „důsledný třídní přístup“; jak smutně podobné…To jest tedy opravdu jakási esoterická politologická věta hlubokého, leč mně zaostalému nepolitologovi těžko pochopitelného významu…Tomským citovaná moje věta se týkala toho, kdo nese zodpovědnost za zhoršování vztahů Západu s Ruskem. To, že na tom má značnou vinu i Západ, říká nejen hloupý politologicky zanedbaný imunolog, ale např. i prominentní diplomaté jako Henry Kissinger Pokud jde o ty tisíce obětí „zločinné diktatury FSB“:- Ano, v Čečensku postupovali Rusové brutálně velmi podobným stylem, jako třeba Američané a jejich spojenci při potlačování tzv. Islámského státu (Mosul a Rakka totálně zničené podobně jako Groznyj).- Konflikt v Gruzii začal gruzínským útokem na separatistickou Jižní Osetii (ta se odtrhla předtím of Gruzie podobně jako později Kosovo od Srbska; napomohlo tomu přitom zásadně dlouhodobé bombardování Srbska silami NATO).- Ruská vojska pozvala do Sýrie mezinárodně uznaná vláda (která, ano, brutálně potlačovala islamistické povstání a měla by za to nést zodpovědnost), zatímco Západ a ultrakonzervativní arabské monarchie masivně podporovaly (převážně islamistické) povstalce.- Na Ukrajině skutečně Rusko podporovalo donbaské separatisty (podobně jako třeba Západ a arabské monarchie ty syrské „rebely“), nicméně na těch lidských obětech a obrovských škodách se výrazně podílela i ukrajinská armáda a paravojenské dobrovolnické útvary, které bezohledně ničily města, letiště a komunikace; o obou stranách tohoto konfliktu bych řekl „jeden za 18 a druhý bez dvou za 20“.- Může pan Tomský prosím specifikovat ty „stovky zavražděných neohrožených kritiků režimu“? Nemyslím, že ruský režim je nutně zodpovědný za vraždy řady investigativních novinářů (kteří si samozřejmě zaslouží velkou úctu). Opravdu si nemyslím, že ti kritici představovali pro Putina a režim nějaké závažné nebezpečí; daleko větší problém pro něj představuje právě jejich smrt a domněnky, že jsou za ni zodpovědné ruské státní orgány (čímž není řečeno, že by se těchto zločinů nemohli z vlastní iniciativy dopouštět nějací státní úředníci či policisté). Je ale zřejmě pravda, že k politicky motivovaným vraždám dochází třeba ve značně autonomním Čečensku.; v té zemi bych rozhodně žít nechtěl. Ale nemyslím, že je to tam horší než v řadě jiných zemí, které považujeme za spojence nebo alespoň partnery.- Islamističtí čečenští vrahové Borise Němcova byli dopadeni a odsouzeni.- Případ odvážné novinářky Politkovské byl pokud vím extrémně komplikovaný a její zavraždění pravděpodobně mělo opět čečenské pozadí; v roce 2012 a pak 2014 bylo za účast na její vraždě odsouzeno několik mužů, z toho dva na doživotí.Já k nikomu, a zvláště ne k demokratickému Západu, rozhodně žádnou nenávist nepociťuji. Právě naopak – strašně mi jen vadí, když se západní demokracie, a zvláště ta nejmocnější z nich, diskreditují různými vojenskými akcemi, jimž padají za oběť miliony obětí a úplně zbytečně masivně zbrojí. Musím se přiznat, že velmi skepticky hledím na organizaci NATO a naše členství v ní. Zdá se mi, že je pro nás spíše nebezpečím (obávám se, že její „vedoucí síla“ nás zatáhne do nějakého ničivého konfliku, třeba s Ruskem), nežli zárukou bezpečí. Opravdu si nemyslím, že Česko někdo (např. Rusko) ohrožuje.Jsem přesvědčeným eurofederalistou a chtěl bych se dožít funkčních Spojených států evropských, které budou mít co nejlepší vztahy s ostatními státy, a s Ruskem především.Zato pan Tomský je dlouhodobě hlasitým nepřítelem EU – rozpad této prozatím nedokonalé unie by samozřejmě byl v zájmu ostatních globálních soupeřů Evropy, především pak Ruska.Mně připadá Putin jako rozumný, uvážlivý státník, který se své funkce ujal v mimořádně obtížné situaci hlubokého rozvratu a až obdivuhodně ji zvládl. To, že mluví o hrdosti a slávě Ruska není samo o sobě nic špatného – když něco podobného říkají třeba američtí prezidenti, mnozí z nás je obdivují za jejich vlastenectví a dávají nám to za příklad. Řeči o nebezpečném ruském expanzionismu mi připadají absurdní - srovnejte si jen rozsah ruského impéria před sto lety, nebo SSSR před 30 lety s dnešní rozlohou Ruska – vždyť dobrovolně ztratili třetinu historického území a 40% obyvatelstva! Vůbec se nedivím, že už dál ztrácet nechtějí.Velkou slabinou Ruska je ekonomika – ta se ale od toho Jelcinova chaosu jasně zvedla a nadále zvedá. Je zjevné, že Rusko je v těžké defenzivě, trpí dnešními nízkými cenami ropy a plynu a nemá vlastně žádné spojence nebo strategické partnery. Pozoruhodné je, že přitom dnešní Rusko má v poměru k HDP asi poloviční státní zadlužení než třeba my, a asi 5x nižší než Itálie nebo USA.Pevně doufám, že brzy zase převáží zdravý rozum a přinejmenším mezi EU a Ruskem zase zavládnou korektní, či ještě raději přátelské vztahy. Bylo by to v zájmu obou stran.