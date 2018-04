Václav Hořejší

Nemohu nereagovat na hrubá zkreslení a absurdní závěry v dnešním článku doc. Petra Robejška “Pravda o smlouvě Merkelové s Erdoganem” V následujícím textu budu komentovat a uvádět na pravou míru jednotlivé Robejškovy výroky o Výzvě vědců proti strachu a lhostejnosti z roku 2015 (kterou jsem také podepsal a rád se k tomu hlásím).Hned v první větě preambule Výzvy se říká:A hned potom se uvádí, co cílem výzvy je:V textu výzvy se dále praví: „O imigrantech, lidských bytostech, se píše, jako by šlo o škodnou zvěř či parazity valící se do naší vlasti, aby vysávali sociální systém nebo rovnou vraždili a znásilňovali.”To není vůbec přehnané vyjádření – když jsem v diskusích s různými lidmi pokládal otázku, co by se tedy s těmito lidmi mělo dělat, opakovaně jsem se setkal s nenávistnými výkřiky „“. Nemohu uvěřit, že si pan docent nepovšiml oné bouře takovýchto nenávistných, dehumanizujících komentářů vůči lidem, kteří prchali s nasazením života i se svými dětmi ze zemí rozvrácených občanskou válkou a tragickou ekonomickou situací. Samozřejmě, že si jich všiml – pokud se od nich nedistancuje, pak to musí být výrazem nějakého zásadního mravního defektu. Jako politolog (a politický emigrant z roku 1975) jistě ví, že bona fide političtí a váleční uprchlíci mají podle mezinárodního práva na azyl v bezpečných zemích. Řekl bych, že důvody těch nynějších uprchlíků jsou mnohem závažnější než ty, které jeho vedly k odchodu z československého „reálného socialismu“.Naše Výzva ani náznakem nezpochybňovala právo evropských zemí bránit standardními administrativními opatřeními nežádoucí imigraci. Doslova se v ní říká:Pan docent, resp. jeho rakouský tiskový zdroj zcela pomíjí onu naprosto mimořádnou situaci z léta 2015, kdy Angela Merkelová neuvěřitelným a pro ni potenciálně neobyčejně riskantním krokem umožnila odchod statisíců migrantů z balkánských zemí, Maďarska a Rakouska do Německa. Ti, kterým tehdy tak velkoryse pomohla (zvláště Maďaři) jí pak nemohli přijít na jméno – není to absurdní? To, že následně vyjednávala s Tureckem o možnostech výrazného omezení té migrace, je naprosto správné, moudré i pragmatické. I za to by se jí teď mělo dostávat nadávek???Neuvěřitelná demagogie – vypadá to, jako by pan docent tu Výzvu snad ani nečetl? Výzva se přece vyjadřovala k morálně nepřijatelným reakcím českých lidí vůči jinýmv krajní nouzi. To je přece něco úplně jiného než nějaké „analýzy podstaty a důsledků migrační vlny“. Zeptám se pana docenta přímo – jaké řešení by on navrhoval v těch kritických týdnech roku 2015? Také řekne „“, jako to říkali ti, jimž byla naše výzva adresována? Úvahy o tom, jaké byly (a jsou) příčiny té migrace a jak by se jim mělo čelit (zastavit boje, zlepšit ekonomickou situaci v zemích původu migrantů), jsou sice správné, ale v konkrétní situaci humanitární katastrofy jsou to jen hloupé a naprosto neužitečné „hraběcí rady“.A věta o tom, že německá kancléřka „hraje svojí vlastní hru“ je už úplně absurdní – každý soudný a slušný člověk přece musí vidět, že se zcela pragmaticky (a přitom velmi humánně a úspěšně) snažila najít východisko z mimořádně obtížné situace.Promiňte pane docente, ale to jsou výroky arogantního povýšence. Jsem přesvědčen, že žádný slušný člověk, který si Výzvu přečte bez předpojatosti a nenávistné zaslepenosti, nemůže proti jejímu textu nic podstatného namítat. Je přece zřejmé, že to není žádný „vítačský“ text, ale prostě apel na elementární lidskost a soucit. Nejsou to snad ty hlavní „evropské hodnoty“ vycházející z křesťanského zakotvení naší civilizace? Pan docent to ovšem vidí jako „“…