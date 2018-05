Václav Hořejší

Neustále čtu o tom, že český národ je fatálně rozdělen na část prozápadní a proruskou – graficky to vyjadřuje tento kresleny vtip Jsem přesvědčen, že tomu tak není - myslím, že existuje jen nepatrná menšina lidí, kteří by si přáli, abychom se stali spojenci Ruska a nepřáteli EU, resp. "Západu".Potíž je v tom, že hodně "prozápadních" lidi (včetně např. prezidenta Zemana nebo mě) prostě odmítá tu již pár let trvající protiruskou hysterii a jen si přeje, aby i naše vztahy s Ruskem byly pokud možno dobré. Dokonce i mezi těmi, kteří nemají rádi EU (a bohužel jich není málo), by se asi našlo jen velmi málo takových, kteří by se chtěli „přimknout k ruskému dubisku“.Mnoho lidí prostě štve, že spousta vlivných komentátorů a politiků se v podstatě řídí hanebným heslemMy, kteří jsme zažili ta desetiletí tupé komunistické propagandy, jsme často alergičtí na něco podobného – líčení dnešního Ruska jako brutální stalinistické diktatury a na „angažovanou žurnalistiku“ přinejmenším zamlčující „nevhodné“ informace.Vadí nám i to, že se čím dál více bagatelizuje nebo dokonce negativně hodnotí podíl SSSR na porážce nacistického Německa („jen jedna diktatura byla vystřídána jinou, ještě horší“) – někdy to skoro vypadá, jako kdyby pisatelé takových článků byli raději, kdyby válku vyhrál Hitler (před časem se v diskusi pod jedním mým článkem skutečně objevil takovýto názor – prý „bychom aspoň byli ušetřeni hrůz komunistické diktatury“).A hlavně nám vadí, že je nám vnucován obraz dnešního Ruska jako nebezpečného nepřítele, který se chystá k nám co nevidět vpadnout, a kvůli kterému musíme nakoupit (americkou) výzbroj za stovky miliard a splnit tak závazek utrácet na „obranu“ nejméně 2% HDP.Pane Fendrychu (a vám podobní) – nemohli byste trochu „ubrat plyn“ a snažit se o podstatně větší objektivitu?