Václav Hořejší

Předseda ODS, vysokoškolský profesor, podle všeho slušný člověk, napsal článek s arogantním názvem „Jen naivní hlupák si myslí, že dnešní komunisté nejsou nebezpeční…“. I já jsem přesvědčen, že dnešní komunisté už opravdu nejsou nebezpečnější než jiné politické strany; podle prof. Petra Fialy jsem tedy naivní hlupák.Tento způsob veřejné diskuse mi připadá nepřijatelný. Pan profesor (vedle kterého jsem kdysi sedával ve Vědecké radě Masarykovy univerzity) má samozřejmě právo na svůj názor, že komunisté nebezpeční jsou, a asi by jej dovedl i nějak zdůvodnit. Ale i já jsem přesvědčen, že mám pádné důvody pro svůj opačný názor, že dnešní komunisté jsou už jen “papírovým tygrem” (viz můj deset let starý článek „ Komunisté ve vládě – reálné nebezpečí nebo strašák? ”.Pan profesor už asi bohužel odvykl slušnosti obvyklé v akademických kruzích a příliš přivykl onomu dryáčnickému stylu profesionálních politiků. Myslím, že tento styl (často vytýkaný např. našemu nynějšímu prezidentovi) je zcela nevhodný a pro společnost škodlivý především u politiků.Je smutné, že naši politici se nejen běžně častují různými urážkami a podávají na sebe trestní oznámení, ale obzvláště škodlivé jsou jejich časté výroky o tom, jak „ti druzí“ naší zemi škodí. Nedivme se proto, že u voličů pak stoupá obliba různých „protestních“ stran a klesá popularita těch tradičních, vzájemně si nadávajících.Takže – pane profesore, příště prosím upusťte od označování zastánců odlišných názorů za naivní hlupáky a používejte raději slušné formulace jako „podle mého názoru komunisté jsou nebezpeční“. Děkuji…