Václav Hořejší

Vyslechl jsem si ze záznamu projev Miloše Zemana na sjezdu KSČM a – nemohu než zatleskat! Byl skutečně vynikající! Líbilo se mi i to oslovení delegátů a hlavně připomínka, že to bývalo oslovení sociálně demokratické (které bohužel komunisté během své čtyřicetileté diktatury naprosto zdiskreditovali podobně jako třeba samotný pojem socialismus).Jeho stručná rekapitulace historie radikálně levicového, resp. komunistického hnutí v československé historii byla přesná a výstižná, včetně ostré kritiky toho „reálného socialismu“, který, jak správně řekl, žádným skutečným socialismem nebyl.Velmi se mi líbilo i to, že se prezident jasně a jednoznačně přihlásil k myšlence socialismu, a to samozřejmě toho demokratického, druhdy západoevropského.Obávám se ale, že většina dnešních komunistů přece jen asi ještě nedospěla tak daleko, aby s prezidentem mohla ve všem, co říkal, upřímně souhlasit. Obávám se, že většina z nich se doposud hlásí k odkazu toho „vítězného“ února…Je velká škoda, že se Miloš Zeman nevyjadřoval takto moudře po celou dobu svého dosavadního působení v prezidentském úřadě, že se tak často snižoval k urážkám, vulgaritám a nedůstojnému a malichernému chování.Přál bych mu (a nám všem), aby od nynějška už stále dokázal být takovým státníkem, jakým byl v tom dnešním projevu.