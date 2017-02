Ondřej Šteffl

Zakladatel a ředitel společnosti Scio. Narozen 1954. Absolvoval matematicko-fyzikální fakultu a je kandidátem věd ze sociologie. V roce 1990 založil první soukromou školu u nás - PORG. Společnost Scio (viz www.scio.cz ) se od svého vzniku věnovala zejména hodnocením výsledků vzdělávání, její zkoušky využívá v přijímacím řízení více než 60 fakult veřejných vysokých škol v ČR na Slovensku i jinde. Scio postupně přesouvá svůj zájem k podpoře a pomoci rodičům, kterým nestačí, co jejich dětem nabízí většinové školy. Nabízí jim různé produkty mimo školu (vzdělávací hračky, kurzy, e-learning apod.).



V roce 2015 otevřelo Scio první ScioŠkolu v Praze 11, základní školu, které připravuje děti pro život v polovině 21. století. Další tři ScioŠkoly, v Praze 9, v Brně a v Olomouci přibyly v roce 2016 a další se chystají i v roce 2017 a v následujících letech.



Zájmy a záliby: snowboarding (freeride), windsurfing, vaření, fotografování.



Můžete mi psát i na e-mail: prijmeni zavináč název_společnosti tečka cz nebo se připojit na facebooku.



Co uděláte vy, když fakta nesouhlasí s vašimi názory?









Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License.